Alberto Fernández: “El poder no pasa por quién tiene la lapicera sino la capacidad de convencer”

El Presidente encabezó el acto de la CGT en homenaje a Juan Domingo Perón, a 48 años de su muerte. Sin nombrarla, le respondió a Cristina que pedía que usara la lapicera. Mirá el video.

En medio de las internas dentro del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández encabezó eel acto de la CGT (Confederación General del Trabajo) para homenajear a Juan Domingo Perón a 48 años de su muerte, evento que también se convirtió en un capítulo de la tensa interna que vive el oficialismo.

Durante el evento que se realizó en el salón Felipe Vallese de la CGT, el Presidente citó a Perón para responderle públicamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ante el reclamo de “usar la lapicera”.

“No importa quién tiene la lapicera”

“Perón nos enseñó, cuando nos pedían que tomáramos las armas, que jamás en la conducción política hay que obligar a nadie, hay que persuadir. La política es convencer al otro a que lo acompañe en la empresa que uno inicia”, afirmó.

Y detalló: “El poder no pasa por ver quien tiene la lapicera sino quien tiene la capacidad de convencer. Y es una tarea más ardua, pero más segura. Él (por Perón) nunca necesitó de una lapicera para esas enseñanzas“.

En esa misma línea, el jefe de Estado recordó los gestos de unidad de Perón con el radicalismo y la utilización de herramientas de “la izquierda y la derecha” para ampliar los derechos en la Argentina.

“Perón quería construir otra patria. Él se llamaba un ‘león herbívoro’, se dio cuenta que había que terminar con las divisiones, y habló con los radicales, y abrazó a Balbín, y nadie lo entendía. Nos decía que teníamos que estar unidos para avanzar, y lo hizo”, argumentó Fernández.

“¿Por qué Perón nos enseñó la tercera posición? Porque le escapaba a los dogmas, había momentos de usar las herramientas de la derecha y de la izquierda, para mejorar los derechos de los que menos tenían en la Argentina“, completó.

Ratificó a la Economía Popular

Asimismo, el mandatario volvió a responderle -sin mencionarla- a Cristina con un fuerte respaldo de las “economías populares“, luego de que la vicepresidenta cuestionara la cantidad de planes sociales y la tercerización de los mismos en “dirigentes barriales”. “Tenemos que darle vida a la economía popular, no es una discusión de planes sociales. Es una realidad, la revolución digital está trayendo nuevas crisis. Hay que abrazar y reconocer como actores de la sociedad que son. Primero la educación pública, frente a quienes nos dicen que es una desgracia para quienes caen allí.

La pandemia, la guerra y el G7

En otro orden, Fernández recordó las dificultades por la pandemia y ahora la guerra entre Ucrania y Rusia: “Sobrevivimos a una pandemia, donde ni sabemos cuántos millones de personas murieron. Fue un Holocausto. Vimos la presencia del Estado, aquellos países que desarrollamos la salud pública pudimos ver lo que es la atención. Tuvimos que trabajar mucho para darle a todos la atención de Salud”.

“La pandemia dejó en evidencia la desigualdad, cuando llegaron las vacunas: el 10% de los más poderosos, acumulaban el 90% de las vacunas, mientras el resto teníamos que ir mendigando. Y pudimos hacer las vacunas en la Argentina. Nos dijeron que encerrábamos a la gente, que envenenábamos a la gente, y hoy estamos entre los que mejores atendimos los problemas de la pandemia“, sostuvo.

En esa línea, habló de su paso por el G7, donde planteó la necesidad de terminar con la guerra que podría generar más desigualdades sociales: “Vengo del G7, donde escuché un dato que me entristeció. En África no logran distribuir electricidad en su territorio. El dato que dio es que un día de energía de toda África es menor a toda la energía de un día en Manhattan. Una isla comparada con un continente. Si después de semejante pandemia y dolor, no entendemos que debemos hacer un mundo más justo e igualitario, no entendimos nada. La política nos demanda tener esta ética”.

Y concluyó con algunos datos positivos del mercado laboral: “No doy granes actos ni discursos, pero la Argentina después de la pandemia creció un 10,3%. Llevamos 1,2 millones de empleos creados en el último año. Marcó del Pont me pasó este dato: La recaudación total subió un 82% muy traccionada por aportes y contribuciones sociales, eso es empleo y salario de los argentinos“.