El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó a Alemania por no haber suspendido antes el proyecto gasífero con Rusia Nord Stream 2, que asegura habría ayudado a evitar la guerra. El mandatario también pidió derribar el “muro” que Rusia está erigiendo en Europa. Entretanto, las autoridades de Mariúpol señalaron que aún se desconoce la cifra de fallecidos en el ataque ruso contra un teatro el miércoles, pero informaron que más de 1.000 personas se resguardaban en el lugar.

El día 22 de la guerra en Ucrania transcurre en medio de nuevos bombardeos rusos que han impedido incluso determinar la cifra de muertos del ataque del pasado miércoles contra un teatro del puerto de Mariúpol, en el este del país, donde se refugiaban más de 1.000 personas.

Este jueves 17 de marzo, el lanzamiento de un misil contra un edificio residencial en Kiev dejó al menos una persona muerta y tres heridos, según indicaron los Servicios de Emergencia.

Mientras Moscú intensifica la furia contra su vecino país, al tiempo protesta por cualquier intento del Gobierno de Ucrania de obtener mayores recursos militares para defender a su nación.

Estas son las noticias más destacadas de la jornada:

8:45 (BOG) Unesco ofrece elementos de protección para los reporteros en Ucrania

La Unesco informó mediante un comunicado que a partir de la próxima semana entregará un primer lote de 125 cascos y chalecos antibalas con el logo de “prensa” para que “el máximo número posible de periodistas que operan en Ucrania cuenten con este equipo vital”.

Se trata de un intento por proteger las vidas de los reporteros que cubren el conflicto. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, cinco periodistas, tres ucranianos, un franco-irlandés y un estadounidense, han sido asesinados:

Pierre Zakrzewski, camarógrafo de la cadena estadounidense ‘Fox News’, la productora en terreno de la misma cadena, la ucraniana, Alexandra Kuvshinova, el periodista y documentalista estadounidense, Brent Renaud, quien había trabajado para medios como ‘The New York Times’,Yevhenii Sakun, camarógrafo de ‘Kiev Live TV’ y el reportero de Lviv, Viktor Dudar.

Brent Renaud asiste a la 74ª edición de los premios Peabody en Cipriani Wall Street el 31 de mayo de 2015, en Nueva York. Renaud, periodista estadounidense, fue asesinado en un suburbio de Kiev, Ucrania, el domingo 13 de marzo de 2022, mientras reunía material para un reportaje sobre los refugiados. Las autoridades ucranianas dijeron que murió cuando las fuerzas rusas bombardearon el vehículo en el que viajaba. © Charles Sykes/Invision/AP

“Todos los días, los periodistas y todos los profesionales de los medios arriesgan sus vidas en Ucrania para informar a la población local y al mundo entero de la realidad de esta guerra”, destacó Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, en un comunicado de prensa.

La organización subrayó que cientos de comunicadores están informando desde el terreno, muchos sin la protección o la formación necesarias.

8:29 (BOG) Joe Biden dialogará con Xi Jinping para presionar por su mediación

La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden sostendrá una llamada telefónica el viernes 18 de marzo con su homólogo chino Xi Jinping, que tras décadas de distanciamiento se ha mostrado cercano al mandatario ruso Vladimir Putin en el último año.

Washington aumenta su presión a Beijing para que no ofrezca respaldo al Kremlin y ayude a detener el conflicto en suelo ucraniano.

“Los dos líderes discutirán la gestión de la competencia entre nuestros dos países, así como la guerra de Rusia contra Ucrania y otros temas de interés mutuo”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

El presidente chino, Xi Jinping, asiste a un evento que conmemora el 110 aniversario de la Revolución Xinhai en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing el 9 de octubre de 2021. © Andy Wong / AP

La comunicación se producirá después de que el asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Jake Sullivan, sostuviera siete horas de conversaciones en Roma con el diplomático chino Yang Jiechi el pasado lunes 14 de marzo.

En ese encuentro Sullivan expresó su preocupación por la alineación de China con Moscú y le advirtió a Yang sobre “las posibles implicaciones y consecuencias” para su país por brindar apoyo al Gobierno ruso.

8:10 (BOG) Stoltenberg: la OTAN debe evitar que el conflicto en Ucrania se intensifique

La OTAN está decidida a prevenir que la guerra en Ucrania se intensifique aún más, aseguró el secretario general de la alianza político-militar, Jens Stoltenberg.

Sin embargo, no especificó de qué forma lo haría, ya que la alianza ha asegurado reiteradamente que debido a que Kiev no forma parte de la organización no es posible el artículo 5, que estipula la defensa de sus naciones miembros.

“La OTAN tiene la responsabilidad de evitar que este conflicto se intensifique aún más. Eso sería aún más peligroso y causaría más sufrimiento, muertes y destrucción”, afirmó Stoltenberg en una rueda de prensa junto al canciller alemán Olaf Scholz, en Berlín.

El secretario general de la organización respaldó los esfuerzos de Scholz para encontrar una solución diplomática a la guerra, incluidos los contactos directos con el presidente ruso, Vladimir Putin.

7:00 (BOG) Zelenski reprocha a Alemania por no haber hecho lo suficiente para evitar la guerra

Hablando a través de videoconferencia ante el Bundestag, el Parlamento alemán, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo un desesperado llamado al Parlamento alemán y al canciller Olaf Scholz para que ayuden a detener la guerra contra su país.

El mandatario reprochó a Berlín por priorizar la economía y no haber suspendido antes el gasoducto Nord Stream 2, algo que considera habría presionado a Vladimir Putin para evitar la guerra.

Zelenski describió un nuevo muro “en medio de Europa entre la libertad y la falta de libertad”, que dijo que Alemania ayudó a construir, aislando a Ucrania con sus vínculos comerciales con Rusia.

“Y este muro se hace más grande con cada bomba que cae sobre Ucrania, con cada decisión que no se toma”, aseguró.

Zelenski apeló a Scholz para restaurar la libertad en el territorio ucraniano, aprovechando la memoria colectiva de Alemania con referencia al histórico Puente Aéreo de Berlín de entre 1948 y 1949 y la caída del Muro de Berlín, en 1989.

“Dale a Alemania el papel de liderazgo que se ha ganado para que tus descendientes estén orgullosos de ti. Apoya la libertad, apoya a Ucrania, detén esta guerra, ayúdanos a detener esta guerra”, agregó Zelenski que esta semana también comparó la invasión que sufre Ucrania con los ataques del 11/S que vivió EE. UU., mientras se dirigía a los legisladores de esa nación.

6:45 (BOG) Rusia declara “traidores” a los opositores a la guerra

El Gobierno ruso indicó que muchas personas en su país se han estado mostrando como “traidoras”, al referirse a los ciudadanos rusos y trabajadores extranjeros que han renunciado a sus empleos y abandonado la nación para expresar su rechazo a la guerra lanzada por Vladimir Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo los comentarios un día después de que Putin hiciera una dura advertencia a los “traidores” rusos, a quienes dijo que Occidente quería usar como una “quinta columna” para destruir su país.

Miles de personas han sido detenidas en las últimas semanas en todo el territorio ruso por protestar contra el ataque lanzado sobre el territorio ucraniano.

6:30 (BOG) El Kremlin dice que continúan las conversaciones con Ucrania

La Administración de Vladimir Putin afirmó que estaba poniendo grandes esfuerzos en las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz con Ucrania que podría detener rápidamente la operación militar rusa allí.

Sin embargo, el portavoz del Kremlin sostuvo que la afirmación del presidente estadounidense Joe Biden de que Putin es “un criminal de guerra” era inaceptable y que EE. UU. no tenía derecho a reprochar a Rusia después de su participación en tantos conflictos en el mundo.

Hasta ahora los diálogos entre las delegaciones de Kiev y Moscú no han arrojado un acuerdo concreto, pero las dos partes se mostraron optimistas. El miércoles 16 de marzo se desarrolló la sexta ronda de conversaciones, luego de que el canciller ruso, Serguéi Lavrov y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, aseveraran que un acuerdo sería “cercano”.

6:15 (BOG) Reznikov: Moscú utiliza a Belarús como centro logístico para la guerra

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, aseguró en una intervención ante la comisión de Defensa y Exteriores del Parlamento Europeo, que el Gobierno de Vladimir Putin está utilizando el territorio de Belarús como centro logístico para su guerra contra Ucrania.

Ante la situación, el funcionario insistió en los llamados de su país para establecer sobre el espacio ucraniano una zona de exclusión aérea.

Miembros de la OTAN y la Unión Europea rechazan la solicitud al indicar que establecer esa medida significaría que sus fuerzas aéreas estarían obligadas a impedir cualquier sobrevuelo ruso sobre el vecino país, lo que desencadenaría un enfrentamiento directo.

Funcionarios del bloque de 27 países, han indicado que intentan evitar que el conflicto trascienda fuera de las fronteras de Ucrania. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado anteriormente que intervenir directamente en el terreno militar sería desatar una “tercera guerra mundial”. Hasta ahora, decenas de naciones han limitado su ayuda en defensa al envío de armamento al Ejército de Zelenski.

6:00 (BOG) Rusia dice que ayuda de defensa aérea para Ucrania sería “desestabilizador”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aseguró que dotar a Ucrania de sistemas de defensa aérea, como solicitó el presidente de Volodímir Zelenski el miércoles 16 de marzo al Congreso de Estados Unidos, sería un factor “desestabilizador” que no traería la paz al país.

Zelenski instó a los legisladores en Washington a hacer más para proteger a su país de la invasión rusa, presionando por la imposición de una zona de exclusión aérea, que la OTAN, dirigida por EE. UU., ya rechazó días antes.

El mandatario ucraniano también pidió aviones y sistemas defensivos para sus tropas. Aunque el Ejército ucraniano ha resistido al ataque a gran escala de Moscú, el poderío militar del Kremlin es mucho mayor y la principal vulnerabilidad de las fuerzas ucranianas está justamente en la defensa aérea, que es bastante insuficiente comparada con su vecino país.

“Tales entregas serían un factor desestabilizador que definitivamente no traerá la paz a Ucrania (…) A largo plazo, podrían tener consecuencias mucho más peligrosas”, dijo la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zakharova, en una rueda de prensa, al tiempo que su país aumenta los ataques aéreos contra Ucrania incluso sobre áreas residenciales, lo que aumenta las muertes de civiles.

Moscú es acusado por gran parte de la comunidad internacional de cometer “crímenes de guerra” al atacar lugares con civiles, entre ellos edificios residenciales y hospitales.

5:40 (BOG) Más de 1.000 personas se resguardaban en teatro de Mariúpol atacado

Las autoridades del puerto estratégico de Mariúpol, en el este de Ucrania y sitiado por las tropas rusas, informaron que más de mil personas se encontraban refugiadas en el teatro de la ciudad atacado el miércoles por un ataque aéreo ruso.

Sin embargo, señalaron que se desconoce la cifra de posibles víctimas. Los equipos de rescate trabajan para encontrar supervivientes atrapados bajo los escombros que quedaron tras el bombardeo que Moscú niega.

Un asesor del alcalde de la ciudad, Petro Andrushchenko, indicó que habría sobrevivientes sin especificar el número, debido a la protección del búnker del lugar.

“El refugio antiaéreo aguantó. Ahora se están retirando los escombros. Hay sobrevivientes pero aún no sabemos el número de víctimas”, aseguró a Reuters.

Según el parlamentario ucraniano, Serhiy Taruta, citado por la agencia EFE, no se habrían registrado víctimas mortales en este ataque.

“Después de una terrible noche de incertidumbre, en la mañana del día 22 de la guerra, finalmente, buenas noticias de Mariúpol (…) El refugio antiaéreo resistió. Los escombros comenzaron a ser desmantelados, la gente está saliendo con vida”, aseguró el legislador del partido Batkivschyna.

El parlamentario ucraniano Dmytro Gurin, cuyos padres están atrapados en esa ciudad, coincidió con las declaraciones de Taruta. “Hace unos minutos hemos recibido información que apunta a que el refugio antibombas ha sobrevivido y que las personas que estaban allí han sobrevivido”, sostuvo.

El político ucraniano también admitió que se desconoce, no obstante, “si hay heridos, o muertos” pero que por ahora “parece que la mayoría (de las personas refugiadas allí) han sobrevivido y están bien”.

5:20 (BOG) Al menos un muerto y tres heridos por impacto de misil en un edificio residencial

Los restos de un misil que fue derribado alcanzaron un bloque de apartamentos en Kiev y dejó al menos una persona muerta, señalaron los Servicios de Emergencia de Ucrania.

El edificio de 16 pisos fue atacado a las 5:02 a.m. hora local de este 17 de marzo, especificó en un comunicado. Los rescatistas apagaron un incendio como resultado del impacto y evacuaron a varias personas del lugar.

Por Yurany Arciniegas- France24 con Reuters y AP