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2 agosto, 2026
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Zamora a Milei: “No nos vamos a arrodillar y mucho menos votarle leyes de porquería”

El senador nacional por Santiago del Estero lanzó duras críticas contra las políticas del Gobierno nacional en la antesala de la fecha electoral en esa provincia del 2 de agosto. El legislador ratificó su postura en el Congreso y rechazó los proyectos que afectan a jubilados, trabajadores, la educación pública y la Ley de Tierras.

El senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se pronunció con firmeza respecto del escenario económico y legislativo que enfrentan los estados provinciales en su relación con la Administración Central. En un encendido discurso de cara a los comicios del próximo 2 de agosto -se realizarán elecciones municipales en 26 jurisdicciones de Santiago del Estero-, el legislador remarcó la autonomía de su provincia y adelantó que su espacio mantendrá una postura intransigente en el Parlamento nacional.

Al referirse a la compleja situación fiscal que atraviesan diversos distritos del país para afrontar sus compromisos salariales, Zamora contrastó la posición de su provincia frente a las presiones del Ejecutivo nacional:

“Puede ser que muchas provincias y ciudades tengan que andar pidiendo plata para pagar el sueldo, puede ser. Pero el 2 de agosto, digámosle que nosotros no nos vamos a arrodillar y mucho menos votarle”.

En esa misma línea, el senador santiagueño cargó contra las iniciativas legislativas promovidas desde la Casa Rosada y fundamentó su rechazo en la defensa de los sectores más vulnerables y de los recursos estratégicos.

“Mucho menos votarle leyes de porquería en contra de los jubilados, de los trabajadores, de los discapacitados, de la educación pública o para vender las tierras a extranjeros. Porque nosotros somos su pueblo digno y ya lo demostramos en estas dos últimas elecciones”, aseveró.

Las declaraciones del referente norteño reafirman la marcada distancia entre su bloque y las propuestas del oficialismo nacional, consolidando una posición de resistencia legislativa en temas clave como el presupuesto, los haberes previsionales y la venta de tierras a capitales internacionales.

Por Lucas Correa - Enterate