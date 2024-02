Zaira Nara se sumó a la tendencia de las microbikinis

La modelo compartió momentos únicos de su viaje a Brasil y mostró que ella también llevó la prenda de moda de este verano en su valija

En medio de un viaje que combina placer y trabajo, Zaira Nara no dejó pasar la oportunidad de lucir microbikinis, la nueva tendencia de moda de playa, desde las costas de Brasil. Así, la modelo logró generar un gran revuelo entre sus seguidores al compartir una serie de fotografías desde Trancoso, un pintoresco distrito del municipio de Porto Seguro.

Zaira Nara impactó a sus seguidores con diseños coloridos en el outfit tendencia del verano

De entre las instantáneas compartidas, se destacan aquellas en que luce un traje de baño de estilo batik multicolor que incorpora tonos neón como el amarillo y el naranja, junto con detalles como un corpiño triangular y una parte inferior de corte audaz con tiras ajustables. Este conjunto se complementa con accesorios como pendientes metálicos plateados y un maquillaje suave, enfocando la atención en un estilo casual de verano. Para completar el look, también se aprecia a Nara optando por un peinado recogido, lo que añade un toque relajado a su presencia en la playa.

De día o de noche, Zaira Nara no pierde oportunidad para disfrutar de los paisajes de Brasil

Pero eso no sería todo, claro, ya que Zaira también exploró otras tendencias en trajes de baño, como aquellos diseños monocromáticos que realzan su figura y sintonizan con la moda actual. Esa elección de atuendos de playa no solo reflejan una apuesta por la sencillez y la sofisticación, sino que también terminan de posicionarla como una influencer prominente en cuanto a moda y estilo se refiere.

Además de los diseños coloridos, Zaira Nara también aprovechó para lucir combinaciones monocromáticas

Este diseño elegido por la hermana de Wanda se caracteriza por su versatilidad al permitir ajustes que modifican la altura de la parte inferior del bikini, preferencia que la empresaria resaltó al posar con las tiras ajustadas hacia arriba. Este detalle no solo subraya su buen gusto en la moda, sino que además establece tendencias dentro de sus seguidores y el público en general.

El lugar elegido por Zaira Nara para combinar trabajo y placer es Trancoso, en Brasil

Además, la elección de Trancoso para esta escapada laboral refleja la combinación perfecta entre trabajo y placer, en un destino conocido por su belleza natural y atmósfera relajante. De hecho, fue el que también eligió Carla Peterson en los últimos días, en donde se la pudo ver practicando surf.

Casi 7.5 millones de seguidores tiene Zaira Nara en su cuenta de instagram, donde a diario comparte sus salidas y looks

A principios de año, Zaira disfrutó de los días de playa junto a su pareja, Facundo Pieres. Allí se los vio pasando un romántico momento bajo el sol, dejando en claro que estaban felices juntos. Tras semanas de especulaciones, el polista y la mediática ya no ocultaban su reconciliación. El momento bisagra habría sido durante un evento deportivo de polo a finales de octubre, en el cual el deportista jugó un papel central. Ella estuvo presente, apoyándolo desde un costado del campo. Al terminar el partido –en el que Pieres obtuvo el triunfo y la Copa Emilio de Anchorena en el marco de la Triple Corona con su equipo, La Natividad–, ambos fueron capturados en una fotografía, mostrándose afectuosos el uno con el otro.

“Buenas noches, Trancoso”, rezaba el texto que acompañaba uno de los carretes de imágenes, que de inmediato cosechó más de 500 comentarios

Luego, el polista aprovechó sus redes sociales para compartir una publicación romántica dedicada a Zaira, la cual ella reposteó en su cuenta personal poco después. En la foto se los veía caminando juntos por el campo de polo, abrazados y de espaldas, bajo un cielo azul característico de una tarde primaveral en la Ciudad de Buenos Aires. Además, el deportista de 37 años eligió acompañar la imagen con la canción “La Morocha”, interpretada por Luck Ra y BM.

Microbikinis y vestidos sueltos, las elecciones de Zaira Nara en Brasil (IG zaira.nara)

Cabe recordar que tras su separación de Jakob Von Plessen, padre de sus hijos, Nara se vio en la necesidad de hablar públicamente sobre su situación cuando se reveló su relación con Pieres, especialmente porque él había sido pareja de una amiga cercana, Paula Chaves, quien no dudó en asegurar que fue justamente Zaira la primera en alejarse y en “enfriar” su relación: “Yo siempre dije que era algo nuestro, privado. Esto es algo que nosotras dos sabemos, un vínculo que llevó muchos años donde pasaron muchas cosas previas, donde yo me sentí incómoda. Ella en un momento se empezó a alejar de mí y yo no me sentí cómoda”.

