Yuyito González: “Tengo ganas de mudarme a la Quinta de Olivos”

Amalia Yuyito González cumplió su promesa de acompañar a su novio, el presidente Javier Milei, al Congreso de la Nación el domingo por la noche, donde el mandatario presentó el proyecto de Presupuesto 2025. Tal como había adelantado, la conductora asistió junto a los padres de Milei, Alicia Luján Lucich y Norberto Horacio Milei, lo que marcó una presentación formal con sus suegros.

“Va a ser un tremendo evento, en todo sentido: no solo en lo personal, sino de pareja. Además, me van a presentar a mis suegros. Voy a conocer a sus papás”, aseguró el viernes al aire de su ciclo Empezar el día (Magazine). Además, reveló qué look que pensaba usar en la presentación y aseguró que el lunes lo llevaría puesto al programa.

Mujer de palabra, este lunes por la mañana, Yuyito llegó con el outfit que vistió la noche anterior. “Dije que me iba a poner lo mismo que anoche porque esta ropa se lo merece”, detalló mientras lucía el traje negro y la camisa blanca que vistió el domingo.

Sin vueltas, tras un cálido saludo a su audiencia, repasó los entretelones de lo vivido durante movilizante jornada. “Tengo de todo para contarles, porque ayer a la tarde pasaban en algún canal de televisión toda una cantidad de cosas: ‘Que Yuyito se muda a Olivos’; ‘Que se casa’; todas las semanas hay novedades que me dan buenas ideas”, aseguró en tono irónico sobre los rumores de convivencia de la pareja.

Más adelante, habló sobre el momento en el que conoció a sus suegros. “Fue hermoso y muy cálido ese encuentro que tuvimos, muy cariñosa la mamá, muy amable el papá, hicimos un montón de fotos, conversamos, pero después pusimos el foco en Javier”, destacó.

“A ellos los vi hermosos, amorosos, la verdad que muy bien, muy emocionados por su hijo y todo lo que compartimos en el palco, que duró una hora”, continuó sobre las impresiones, a menos de 24 horas de haberse producido el evento. “Compartimos el palco con Mercedes Espert (esposa del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert) y Cristina Francos (esposa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos), elegantes las dos, divinas, simpáticas, amorosas. Después fuimos a comer a Olivos con ellas y sus maridos, pero los papás de Javier no vinieron porque ya era tarde”, relató.

Atenta a todos los detalles, al ser la primera vez que se encontraba en el Congreso e, incluso, en una ocasión tan particular,Yuyito aseguró que se interiorizó sobre la dinámica y el protocolo.

Pese a que en esta ocasión no compartió una comida con sus suegros, la conductora comentó que su la madre del Presidente dejó la puerta abierta a un próximo encuentro en breve, ya que le aseguró que vive a solo cinco cuadras de la Quinta de Olivos. Fue este detalle el disparador respecto de cuáles serán los próximos pasos a seguir en la relación y la posible convivencia.

Sobre ese punto, Yuyito confió: “En algún momento me voy a mudar, sí, está charlado. Tengo ganas y tenemos ganas de pasar más tiempo juntos. Que todo de alguna manera se simplifique. Pero bueno, como todo, es un día a día, yo tengo mis horarios, mi trabajo, y Javier ni hablar. Soy yo la que tengo que trasladarme, es acomodarse, porque también tengo a mi hijo”.

En ese sentido, Amalia dejó en claro que su hijo no se mudaría a Olivos, ya que aprovecharía el departamento en que se encuentran viviendo actualmente. “Los chicos están contentos, ven cómo todo va avanzando en la confianza, en el compromiso, en la relación. También tienen que acostumbrarse a que la madre está de novia”, detalló la conductora. Y cerró: “Creo que nunca había estado de novia, solo de adolescente, entonces no tengo el hábito este del noviazgo y me gusta”.

