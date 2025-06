Yuyito González rompió el silencio sobre su supuesto cruce con Karina Milei: “No soy falsa”

La conductora decidió hablar sobre su tenso encuentro con la hermana del presidente.

Amalia “Yuyito” González protagonizó un incómodo momento con Karina Milei al rechazar sacarse una foto junto a la hermana del primer mandatario. Ahora, la conductora decidió explicar por qué tomó esta decisión.

¿Qué dijo Yuyito González sobre su tenso encuentro con Karina Milei?

Desde Empezar el Día, la presentadora comenzó: “Yo no tenía idea sinceramente que Karina Milei estaba en el evento porque yo no pregunté quién va y quién no va”, y agregó: “De entrada ya era el tema y entonces a mí eso me genera incomodidad”.

“Veo que está Karina… Y a ver insisto, yo no soy falsa, te voy a decir la verdad como es… Me generó cierta incomodidad porque yo, desde que corte mi relación, no hablé más con nadie“, continuó Yuyito González sobre su encuentro con Karina Milei y cerró el tema diciendo: “Soy una persona honesta, genuina, no careteo, no busco puestos, no busco plata… Soy lo que soy, lo que ustedes ven acá. Tal vez retrasé un poco esto del saludo, pero nos saludamos cordialmente y hay fotos que lo atestiguan. Soy una mujer de fe y sé que Dios tiene lo mejor para mí, Dios te saca de espacios y te pone donde te tiene que poner… Mi fe está en Dios, no está ni en el hombre ni en la mujer”.

¿Qué pasó entre Yuyito González y Karina Milei?

El tenso momento vivido entre la conductora de televisión con la mujer más poderosa del gobierno fue tema ineludible tanto entre los testigos de la situación, como en las redes sociales. Todo marchaba tranquilo hasta que la conductora ingresó al reducido espacio en el que ya se encontraba la hermana del presidente. Debido a la gran cantidad de gente en el salón, no fue hasta que un grupo de periodistas gráficos les pidió a ambas una foto juntas, que advirtieron la mutua presencia.

A pesar de que la hermana del primer mandatario accedió de manera cortés a la propuesta de la foto, Yuyito la miró de lejos, le guiñó un ojo y le dijo, desde lejos, “No la hagamos”.