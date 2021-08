Yuyito González reveló que le fue infiel a Guillermo Coppola

“¿Hay más ex en la puerta o somos nosotras solas?”, dijo Amalia Yuyito González al ingresar al estudio de Flor de Equipo (Telefe) y saludar a Analía Franchín, una de las panelistas del ciclo. Es que ambas están unidas por un pasado en común: Guillermo Coppola, el ex manager de Diego Maradona, quien fuera pareja de las dos en distintas épocas de su vida.

“Tengo mucho para decir”, agregó Yuyito, quien estuvo de invitada para jugar al “Intragable”, sección del programa que conduce Florencia Peña por los mediodías. Y antes de retomar el tema Coppola, habló de sus inicios en el mundo de las tablas y el modelaje, allá por los años 80, cuando era uno de los símbolos sexuales de la Argentina.

“Lo mejor es que todo el trabajo que hice me generó el amor que hoy tengo con la gente, no solamente del público sino de los compañeros. Eso me lo llevo para siempre conmigo”, dijo, a la vez en que opuso: “Lo peor es que hice algunas cosas que no las haría nunca más en mi vida, como la producción para Playboy, por ejemplo. Fue cuidado, pero hoy no lo haría por un tema conceptual que tiene más que ver con la mujer que con la foto desnuda. En su momento lo hice sin pensar, hice varias, hasta en México. Pero con mi cabeza de hoy y con la mirada que tenemos sobre la mujer, no lo haría”, puntualizó.

Asimismo González dijo estar molesta con el hecho de que su nombre aparezca en la serie de Maradona que está produciendo una plataforma de streaming, en la que aparecerá caracterizada por Mónica Ayos. “A Mónica le mando un beso enorme, la adoro, trabajamos juntas. Por ahí, se me ocurre alguien con una imagen un poco más fuerte; alguna rubia más grandota. Aunque no tengo doble, chicas”, dijo Yuyito.

En eso, apareció Campi personificando a Coppola: “A Yuyito la conozco desde que le decían ‘Semilla’”, bromeó el humorista. E insistió: “Se me juntaron dos gestiones. Los tres juntos recuperamos las Malvinas”, dijo sobre la reunión entre la invitada y Franchín.

Pero cuando todo iba para el lado de la broma, las cosas se pusieron un poco serias cuando Yuyito decidió saldar una vieja cuenta con el pasado: “Tenés una labia que no se puede creer. Nos llevamos bien, pero él cuenta historias de una manera que yo digo: ‘¿Son así o versea un poco?’”, le dijo Yuyito a Campi, aunque en realidad se estaba dirigiendo a Guillermo. Y disparó todavía más fuerte: “Ahora, ¿Por qué tantas infidelidades? Siempre te lo quise preguntar así, cara a cara. ¿Por qué? ¿Para qué?”, dijo González, levantando una sorpresiva reacción en el estudio.

Allí, Florencia Peña aprovechó para saber si se había vengado de Coppola, padre de Bárbara, una de las hijas de Yuyito. Y ella confesó: “En su momento, lamentablemente, me vengué. Hice mal, porque después no me gustó, ¿para qué?”, dijo. Desde el panel quisieron saber de quién se trataba la persona con la que González se vengó, pero ella no dio nombres. Solo algunas pistas: “Era famoso, morocho y deportista de esa época. Él se enteró, porque como yo estaba con mucha bronca lo hice todo con bronca. Y cuando las mujeres hacemos algo con bronca, lo decimos”, aseguró.

Antes de despedirse, se tomó las manos con Campi / Coppola y le dijo mirándolo a los ojos: “Guille, te quiero, entre nosotros está todo bien, pero si volvés y yo vuelvo, tengo más cositas para decirte”.