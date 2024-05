Yuyito González reveló detalles de su encuentro con Javier Milei en el camarín del Luna Park

La conductora estuvo en la presentación del libro del Presidente y se mostró sorprendida por el revuelo que suscitó su presencia en el evento

El miércoles por la noche, el Presidente Javier Milei presentó en el Luna Park su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (Editorial Planeta). Además de disertar sobre el contenido del texto, el economista interpretó el tema Panic show de La Renga, soundtrack que lo viene acompañando en su carrera política, y convocó a miles de seguidores que lo alentaron dentro y fuera del recinto.

Entre los asistentes, llamó la atención la presencia en primera fila de Amalia Yuyito González. La conductora siguió el acto junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. También trascendió que tuvo acceso al camarín, donde también estaba Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario.

En ese contexto, el nombre de Yuyito se coló entre las tendencias de las redes sociales, y muchos aludieron a un posible romance con Milei, que hace poco más de un mesnanunció su separación de Fátima Flórez.Esta mañana, la actriz estuvo en Mañanísima el programa que conduce Carmen Barbieri en El Trece, y aclaró qué relación la une con el jefe de Estado.

Primero, recapituló que su vínculo comenzó luego de haberle realizado una entrevista en el ciclo Empezar el día que comanda en Ciudad Magazine: “En octubre arrancamos con el programa y, como Milei estaba en campaña, me gestioné sola la entrevista. Y para el Luna Park hice lo mismo. La verdad es que me gustaba ver la presentación del libro, un evento privado, nada estatal, así que empecé a gestionarlo. Me pasaron a buscar, fui con una amiga que colabora conmigo y me sentaron ahí donde me sentaron. Me podían haber sentado en la última fila y me daba igual porque yo no tenía ni noción ni de dónde me iban a sentar ni absolutamente de nada”, arrancó.

Respecto del evento destacó que “había 300 periodistas y yo no sabía que había que acreditarse ni nada”. Para resolver la situación, se contactó con algunos conocidos que le consiguieron una ubicación en el lugar, que terminó siendo de privilegio. “Entré al Luna con Sandra Pettovello, porque ella fue a mi programa cuando fue Milei, entonces ahí se generó una especie de buena onda. Abrieron una puerta y era el camarín. Yo no sabía ni que había un camarín ni que estaba Milei adentro”.

Yuyito Gonzalez y su encuentro con Milei en el camarin

Yuyito describió su encuentro con Milei en el camarín

A continuación, la exvedette contó lo que vio en ese espacio íntimo: “Estaba Karina, que ahí la conocí y la saludé. Estaba mi asistente y amiga, estaba Sandra (Pettovello), estaba (Javier) Milei y estuvimos un rato, compartimos, sin catering ni nada. Y cuando nos vimos fue esa cosa como lo que pasó cuando nos vimos en el programa, eso del entusiasmo”, reveló.

En ese momento, la conductora Carmen Barbieri aprovechó para preguntarle si el Presidente le gustaba como hombre: “Me parece un hombre lindo, es muy inteligente. Lo ví en mi programa y lo ví ayer, no tengo ese trato para decirte si me parece que tiene buen sentido del humor, te diría que sí”.

Según aclaró, no hubo ningún acercamiento personal más allá del evento y destacó que simplemente agradeció la oportunidad y que no quedaron en verse en algún otro momento. Además, la conductora se mostró sorprendida por la atención mediática que suscitó su presencia en el evento y reiteró que su vínculo con Milei es meramente profesional. “Hoy tenía 200 mil mensajes de toda la prensa. Gracias a todos, pero es eso”, explicó, bajando la magnitud de las especulaciones.

Además de las repercusiones mediáticas, el tema naturalmente cobró relevancia en las redes sociales, donde su nombre fue tendencia, y también puertas adentro de su domicilio: “Saliste en todos lados, no leas nada. Sos una persona coherente, centrada, no te metas mucho en todo esto”, le aconsejaron sus hijas, cuando regresó a su hogar. “Solo fui a un evento”, concluyó Amalia, haciéndoles caso y buscando ponerle punto final al tema.

Fuente-Infobae