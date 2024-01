Yuyito González, Coti Romero y el rumor de romance con Milei

La conductora cruzó a la ex GH 2022 y la fulminó en Socios del Espectáculo.

Yuyito González respondió a la filosa frase de Coti Romero que la relaciona con Javier Milei y dejó en claro qué es lo que no le gusta de la ex Gran Hermano (Telefe).

La conductora hizo un dúplex desde su ciclo en Ciudad Magazine y Socios del Espectáculo (El Trece), en el cual fue entrevistada Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por las declaraciones de Coti en LAM (América TV).

“Yo no dije que era mala persona, eso fue el chat que le escribió Brenda a Coti. Chicos, yo no la registré a Coti en mi vida, porque además no veo Gran Hermano“, inició picante González. En ese momento, Facundo Ventura interrumpió a la conductora y sumó: “La bronca de ella no es con Cris, sino con Coti“.

Además, Rodrigo Lussich insinuó que la chicana de Coti con respecto a Milei pudo haber sido una sugerencia de alguien de LAM (América TV), a lo cual Yuyito agregó: “Yo también pienso que la producción le dijo chicaneala… Porque ¿cuándo Coti va a ver una entrevista mía con Milei? Cuando Coti tenga 40 años en el medio artístico, que no sé qué va a hacer de su vida artística cuando termine el programa, cuando tenga 40 años como yo y tenga una entrevista con el presidente de la Nación, y tenga una profesión bien visible que me hable“.

Asimismo, González comentó sin filtros y en referencia a lo que pasó con Coti y Cris Vanadía: “Yo no me lo quise a Milei, ni tampoco le di un pico… Creo que en función del show, la propuesta fue esa y pudo haber sido otra. Por el show todo y creo que en este caso, Brenda consideró que por el show todo no”.

Qué dijo Yuyito González de Coti Romero

En su ciclo Empezar el Día (Ciudad Magazine), Yuyito González habló del mal momento que atraviesa su hija por su ruptura con Cris Vanadía y aprovechó para cuestionar el lugar que tomó Coti Romero en este conflicto de pareja.

“¿Pensás que Coti no respetó la relación?“, le consultó Pochi de @Gossipeame, a lo cual Yuyito respondió enfática: “No, obviamente que Coti no la respetó. Tampoco tiene por qué respetarla, si no le interesa respetarla. No es amiga de Brenda, no sé si de Cris…“.

Además, la conductora afirmó que considera que la exhermanita haría cualquier cosa por seguir vigente en el medio y ganar el reality de baile: “¿Ella es de Gran Hermano? Bueno, si vos estás en Gran Hermano primero estás dispuesto a todo. Después, si te metés en el Bailando, querés triunfar. Leí que Coti dijo ‘yo no quiero llegar a la final, quiero ganar’. Bueno, si tiene que besar a Cristian, ¿qué le va a importar si le va a traer un problema con la novia?”.

Qué dijo Coti Romero de Yuyito González

En LAM (América TV), Ángel de Brito le consultó a Coti Romero su opinión sobre la apreciación que hizo Yuyito González de su persona, ante lo cual la participante del Bailando 2023 manifestó: “No quiero ser fría, pero en una parte no la escuché, como que me desconcentré un poquito“.

Sin embargo, Coti no dejó pasar la oportunidad de apuntar contra Yuyito y el recordó su coqueteo con Javier Milei antes de que se convirtiera en presidente: “Me quedó grabado eso que dijo que yo entré a Gran Hermano y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa… Habla una persona que se quiso levantar a Javier Milei”.

“Perdón, pero a mí me da bronca que hablen así de mí“, concluyó Romero, mientras que Ángel de Brito le dio la razón: “Es verdad, Amalia tuvo un pasado mediático y lo debería comprender”.