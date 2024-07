Yuyito González contó cómo fue la invitación de Javier Milei al Teatro Colón: “Él me llamó”

La exvedette dio detalles del encuentro que tuvo con el presidente en la última función de la ópera Carmen. Además, reveló la invitación que él le hizo

Hace pocos díasYuyito González fue la invitada especial de Javier Milei al Teatro Colón en la última función de la ópera Carmen. La animadora de Empezar el día (Ciudad Magazine) estuvo como invitada en el ciclo de Mirtha Legrand y contó que fue el propio presidente quien se comunicó con ella para invitarla.

“¡Qué semana tuviste, Yuyito! Mirtha Legrand, Susana Giménez, Moria Casán… No. ¡La Yuyo! Mató toda la publicidad”, comenzó diciéndole la diva a la exvedette.

“Fue una semana tremenda”, reconoció. “Tu ida al Colón fue impresionante”, acotó la diva. “Sí, y eso que fui discreta”, comentó, pero la conductora se mostró súper irónica. “¿Te parece?”, arrojó, mientras todos se tentaban de risa. “No, pero la llegada y la salida fue discreta”, reconoció, “Me acompañó gente de mi confianza, pero llegué sola”, dijo.

“¿Él te llamó para invitarte? ¿O te llamó alguien que te dijo que quería hablar con vos el Presidente?”, indagó. “No, no. Nosotros nos habíamos conocido en el Luna Park el día que él presentó el libro. Yo gestioné mi invitación como periodista, fue una autoinvitación”, rememoró, sobre cómo se conocieron. “Ahí tuve la oportunidad de conocerlo”, dijo.

Javier Milei en el Teatro Colon con Yuyito González

“¿Pero quién te llamó para ir al Colón?”, insistió la animadora de La Noche de Mirtha. “Él me llamó personalmente”, reconoció, mientras la Chiqui daba un sorprendente detalle del paso de Yuyito con el primer mandatario por el prestigioso teatro. “Ese era el palco que usaba Eva Perón. Es el palco del primer piso a la derecha, terminando el escenario a la derecha. Lo usaba Eva”, reveló. “Así que por un momento estuviste ocupando el lugar de Eva”, comentó, mientras Mirtha se ufanaba de su precisión histórica. “Nadie te va a decir eso, solo la Chiqui que se acuerda”, contó, divertida.

En tren de confesiones, la expareja de Guillermo Coppola continuó alimentando los rumores de romance con el presidente y contó que él le prometió tener una nueva cita después de los Juegos Olímpicos 2024. “Esta es una primicia para Mirtha. Algunos periodistas me habían dicho si post Colón íbamos a tener una cita próximamente y no había. Yo dije que aceptaría tomar una copa con él. ¿Qué pasó? ¡Teléfono!”, lanzó, jugando al misterio.

“Cuando vuelva de París te invito a cenar”, contó, sobre la frase que le dijo el primer mandatario desde la capital francesa. “No hablamos un rato largo, pero vamos a conversar cuando vayamos a comer”, aseguró, sonriente sobre la propuesta del economista. “Me encanta porque ella es tan optimista y está encantada”, celebró Mirtha su entusiasmo.

Beto Casella, que también estaba como invitado, quiso ir más allá. “Te llegó algún mensajito tipo ‘me está pasando algo con vos’”, indagó, pero Yuyito lo defraudó. “Todavía no, pero después de la cena veremos que pasa”, comentó, mientras la legendaria animadora le preguntaba si se habían besado. “Todavía no”, lanzó, sonriente.

Pero no fue la única pregunta picante que le realizó la diva. “¿A vos te gusta el presidente?”, disparó. “Sí, me parece un hombre interesante”, se sinceró por completo la conductora. “Es buen mozo. De hecho, cuando hice el reportaje en mi programa fui bastante criticada por haberle dicho ‘qué buen mozo’ y ‘qué fachero’. O que era toquetona”, expresó.

Yuyito aseguró que nunca tuvo una pelea con Fátima Florez, quien se separó de Milei en abril de este año. “No la conozco personalmente y la respeto mucho. Me han preguntando estos días y yo les pedí a los periodistas que no quería entrar en esa sintonía. La respeto como mujer”, contó. Además, negó ser amiga de Karina Milei. “No lo soy. La conocí en el Luna Park y así, como una primera impresión, me pareció una mujer agradable”, destacó.