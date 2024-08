Yuyito González aseguró que con Javier Milei están casados y dejó a todos en shock

La conductora hizo frente a los trascendidos y confirmó que su relación con el mandatario marcha viento en popa. “Es para toda la vida”, comentó.

Yuyito González desmintió los rumores de crisis con Javier Milei y fue contundente sobre la actualidad de su relación. “Les quiero decir algo: no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya Javier y yo, ya nos casamos nosotros. Dios y nosotros”, aseguró al aire de Empezar el día (Ciudad Magazine).

“Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existen, no nos entran las balas gente. Así que, ¿les quedó claro? De paso le mando un beso a mi amor que lo amo”, lanzó la conductora. Para dar el tema por cerrado, agregó: “Este escote ya saben a quién se lo dedico. Me distraje con el escote”.

Milei y “Yuyito” González se conocen desde hace tiempo (Foto: Captura Ciudad Magazine)

Yuyito González habló de los retoques estéticos que se hizo: “Me agarró una adicción a las cirugías”

En medio de su programa matutino, Yuyito González expuso uno de los aspectos menos comentados sobre su trayectoria frente a las pantallas.

La conductora, que brilla como presentadora televisiva y recientemente tuvo una gran exposición por su romance con el presidente Javier Milei, habló sobre un tema casi “tabú”: la obsesión por las cirugías estéticas.

Sin ningún tipo de rodeos, se animó a reconocer que, durante un tiempo, el tema se convirtió en una absoluta obsesión para ella: “En el 2004 me agarró la locura de las operaciones. Porque ya saben cómo trabajaba, con una tanga nada más”.

Luego, aclaró que esta etapa en su vida nunca obedeció a presiones de ningún tipo. “Era una exigencia que yo misma me imponía, ningún productor me pedía nada”,dijo muy enfática.

Yuyito González acaparó los flashes con su apuesta de moda. (Foto: Movilpress)

A pesar de que no especificó cuántos procedimientos se realizó ni en qué zonas del cuerpo, remarcó que “me agarró ese vicio y adicción a hacerme cirugías, fue una locura”, mientras recordaba al aire y con cierta nostalgia, aquellos años de la primera década de los 2000.

De vuelta al presente, la exvedette se mostró a favor de este tipo de prácticas médicas para mejorar el aspecto físico, aunque desestimó volver a someterse a alguna, al menos en el muy corto plazo.

“Soy fan de la estética, me encanta, no me voy a operar más, pero en la medida que me pueda hacer cosas estéticas sin quirófano me voy a hacer”, sostuvo muy convencida.