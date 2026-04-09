Yerba mate y la AFA: senadores del misionerismo también pidieron revisar el auspicio de una marca brasileña a la Selección

Los senadores nacionales por Misiones, Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, presentaron un proyecto de declaración en el Senado para que la AFA reconsidere el acuerdo comercial con una marca brasileña de yerba mate como sponsor de la Selección Argentina.

Los senadores nacionales por Misiones, Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, presentaron un proyecto de declaración en el Senado para que la AFA reconsidere el acuerdo comercial con una marca brasileña de yerba mate como sponsor de la Selección Argentina.

En los fundamentos, sostuvieron que la decisión generó “importante malestar” y advirtieron que la producción de yerba mate es una de las principales actividades del noreste argentino, además de ser considerada un símbolo de la identidad nacional. En esa línea, remarcaron que la Ley 26.871 declara al mate como Infusión Nacional y plantea su promoción en eventos oficiales, culturales, sociales y deportivos.

Los senadores también señalaron que, si bien la AFA es una entidad de derecho privado, su rol excede lo comercial por estar ligado a una de las mayores expresiones de la pasión nacional. Según argumentaron, elegir como auspiciante a una yerba de origen brasileño contradice ese espíritu y desplaza la promoción de las economías regionales argentinas en un escenario de alta visibilidad nacional e internacional.

El planteo en el Senado se suma a las críticas formuladas por Szychowski, quien había pedido la intervención del Gobierno nacional ante la AFA. “La camiseta argentina es de todos nosotros, es nuestra identidad”, afirmó al cuestionar que una marca extranjera aparezca asociada al seleccionado campeón del mundo.