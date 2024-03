Yanina Latorre y Marina Calabró apuntaron contra Flor Vigna por su separación de Luciano Castro

Las periodistas de espectáculo pusieron en debate las actitudes de la bailarina con su entorno y una de ellas coincidió con los dichos de la pareja de Fabián Cubero.

Yanina Latorre y Marina Calabró hablaron sobre la separación de Flor Vigna de Luciano Castro y las actitudes que tiene con su entorno, y la destrozaron en pleno programa radial.

¿Qué dijeron Yanina Latorre y Marina Calabró sobre Flor Vigna?

Al aire de Calabró 107.9 por El Observador 107.9, mientras Yanina hacía el pase con Marina, la panelista de LAM (América TV) se refirió a la reciente ruptura con el actor.

“Dio notas y criticó a Sabrina Rojas. Me pareció una bajeza, que se terminó separando de Luciano por ella, que lo intentó. Primero que nunca se quiso vincular. Flor Vigna es una chica rarísima que nunca se vincula con nadie. Con esto el título para mí es ‘Viciconte tenía razón. Es oscura, es zorra, va por atrás’. ¿Te acordás que todo el mundo atacaba a Viciconte porque es peleadora y va de frente?”, comenzó diciendo.

Luego, Marina puso en debate el conflicto que tuvo con Noelia Marzol y Lourdes Sánchez durante el Bailando 2023 (América TV): “Lo que le hizo Vigna a Marzol y lo que le hizo a Lourdes Sánchez. Si lo hacemos vos o yo, nos cuelgan en la Plaza de Mayo”.

“Esa es una hija de putez tremendo. La trató de put*. Aparte ella tuvo rumores con Pedro (Alfonso), le cagó la vida a Mati Napp, lo cagó a Occhiato”, señaló Yanina en respuesta a lo que dijo su compañera.

“Ni siquiera me importa la vida de Flor Vigna. Digo que en ningún contexto vos podés exponer la intimidad de Noelia Marzol como lo hijo adelante de su marido y de sus hijos, y la de nadie”, acotó Calabró.

Finalmente, Yanina Latorre aclaró que no todas las cosas son como ellas dicen: “Ahora ella para promocionar el disco, Sabrina Rojas obvio que es una señora y no le va a contestar. Aparte, Sabrina Rojas no quiere saber nada con Luciano Castro. Nunca intentó ser buena con los hijos, nunca les dio bola”. Posteriormente, Marina Calabró coincidió con su compañera.