Yanina Latorre y la “Negra” Vernaci protagonizaron un fuerte cruce en vivo

Durante un móvil de LAM, la reconocida conductora de radio se detuvo a charlar con las angelitas y, lo que comenzó como una chicana, terminó convertida en una tensa discusión. Mirá el video.

Peleas, gritos, chicanas, declaraciones, desplantes y reencuentros, LAM (América) sirvió de escenario para todos esos sucesos y muchos más. Desde sus inicios -aún cuando todavía estaban en eltrece-, Ángel de Brito y sus panelistas se ubicaron entre los favoritos del público no solo por siempre tener la primicia sino, también, por no tenerle miedo a la polémica. Para ser una angelita hay una serie de requisitos a cumplir pero, quizás los más importantes, son aportar buena información y no tenerle miedo a ser picante. Yanina Latorre, quien lleva años en el programa y porta ambas características, es conocida por su falta de filtros a la hora de hablar y, durante un móvil, se enfrentó a otra gran personalidad conocida por lo mismo: Elizabeth “la Negra” Vernaci.

Si de pesos pesados se tratase, Yanina Latorre y la Negra Vernaci se ubicarían en lo más alto del podio. De personalidades fuertes, “lenguas karatekas” (como diría Moria Casán) y una habilidad particular para no retroceder ni un centímetro frente a una buena discusión, las dos mujeres se ganaron un lugar especial en el corazón de la audiencia, al igual que una larga lista de haters.

Cuando se juntan en el mismo recinto a dos figuras tan similares pueden suceder dos cosas. Pueden congeniar y llevarse de maravilla o, inevitablemente, pueden chocar de manera explosiva. El miércoles por la noche en LAM ocurrió lo segundo.

Todo comenzó cuando el móvil se apostó en la puerta del lugar de la fiesta de cumpleaños de Marley. A pesar del frío inclemente, el periodista se detuvo a hablar con diversas celebridades que asistieron al evento y, una de ellas, fue la Negra Vernaci. Luego de charlar un rato, ella propuso “hacer el móvil toda la noche” y agregó que, quizás así, se podía ganar el puesto de angelita. Sin embargo, cuando Ángel le ofreció que al menos fuera de invitada, ella replicó: “No me tolerarías, no sabes lo mal llevada que soy en la tele”.

Y agregó: “No lo disfruto. Me parece envidiable la gente que lo vive como si estuviera sentada en el living de su casa, como Yanina”. Sin dejar pasar un segundo, Latorre disparó: “No te hagas la buena ahora que después me das duro y parejo”. Lejos de retroceder, la entrevistada redobló la apuesta y le advirtió: “Conmigo no”.

Una vez más, la panelista le increpó que hablaba mal de ella y que después se “hacía la amiga”. Pero Vernaci contestó tajante: “Yo no soy tu amiga. Que sea simpática no significa que sea tu amiga, está todo más que bien. Además yo no te doy a vos, les doy a todos cuando se ensañan con alguien que no da. Si querés hablamos de eso, pero no es el momento”.