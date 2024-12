Yanina Latorre se cruzó cara a cara con Wanda Nara y hubo tensión: “Me dijo ‘te saludo porque soy educada'”

La conductora y panelista a solas con PRONTO sobre como fue su encuentro con la mediática en medio del escándalo con Mauro Icardi y La China Suárez.

Si algo faltaba era un encuentro entre Yanina Latorre y Wanda Nara cara a cara y ocurrió, en medio de denuncias, amenazas, filtración de chats privados y todo lo que envuelve a la conductora de Bake Off Famosos y Mauro Icardi, su ex.

Encontramos a Yani en la fiesta de Los Personajes del Año donde nos contó cómo fue el cruce con Wanda y hasta lo que le respondió a sus palabras.

“Wanda no me saludó, amor. Me vio y me dijo ‘te saludo porque soy educada'”, contó la conductora de El Observador luego de las tensas miradas en la celebración anual de Revista Gente.

Yanina Latorre en Los Personajes del Año. RS Fotos.

Le preguntamos qué fue lo que le respondió. "Nada, hola que tal", esbozó Yanina con una sonrisa pícara.

Consultada por PRONTO sobre lo que tiene para contar sobre el Wandagate, Yani expresó: “Ahora llego a casa y posteo”. Lo que vino después fue más bombas explosivas.

En cuanto a lo que vivió en la fiesta, sostuvo que “adentro no pasó nada malo, estuvo muy divertido muy bien”. “Mañana cuento lo que falta”, agregó sobre todo lo que dijo este miércoles.

Por Claudia Seta-Pronto