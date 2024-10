Yanina Latorre salió con los tapones de punta a desmentir en vivo a Wanda Nara

La panelista se comunicó con Mariana Brey en Socios del espectáculo y reafirmó sus dichos que la empresaria había intentado contradecir un rato antes.

Yanina Latorre salió a desmentir a Wanda Nara en una comunicación con Mariana Brey durante Socios del espectáculo.

La panelista cruzó a la empresaria luego de ver las declaraciones en las que desmentía una supuesta charla que habían mantenido.

Wanda se había comunicado con Paula Varela, que contó que Nara “está muy enojada y muy cansada de que se repitan cosas que no son. Lo primero que ella quiere aclarar es que jamás ella dijo esa frase a Yanina, que bueno, Yanina obviamente dice que la dijo, es una palabra contra la otra”.

“Lo que me aclara Wanda es que jamás lo dijo. Yanina dijo que Wanda le contó que con L-Gante, Wanda había tenido el mejor sexo de su vida. Wanda me dice ‘esto es totalmente mentira, jamás le dije eso. Y si hubiera pasado, no se lo confiaría a Yanina’”, citó a la empresaria la panelista.

Yanina Latorre redobló la apuesta y salió a desmentir en vivo a Wanda Nara

Brey pidió la palabra: “Y pará, quiero contar algo porque hablé con Yanina Latorre. Lo que me dice Yanina es genial. Esto del buen sexo, Yanina lo contó hace un año y medio”.

“¿Un año y medio se tomó Wanda para desmentirlo? Yo no sabía cuando lo había dicho… Se ve que ahora lo repitió o lo recordó”, reveló Mariana.

La panelista insistió en que “hace un año y medio que lo contó porque en ese momento… Me dice Yanina ‘te lo juro por mis hijos, es verdad, no voy a inventarlo’”.

“Conozco a Yanina y no sería capaz de inventar algo así. Quizá Wanda se lo confesó en un momento de calentura, de mucho enojo y se lo dijo”, especuló Brey.

Mariana repitió una vez más que “en ese entonces, Yanina lo contó, Wanda nunca la desmintió y la desmiente ahora un año y medio después”.

“Y no es a la única a la que se lo dijo. También ese mismo dato se filtró por otro lado, que lo que los unía fuertemente era el sexo y que con nadie había tenido sexo como con él”, cerró contundente Nancy Duré apoyando a su compañera.

Por qué Wanda Nara está furiosa con Yanina Latorre / Video Socios

Fuente ElTrece