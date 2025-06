Yanina Latorre reveló que una plataforma de contenido erótico llevó a juicio a Wanda Nara

La periodista y conductora explicó cómo es el juicio que deberá enfrentar la mediática y detalló las consecuencias que podría sufrir.

Yanina Latorre dio a conocer el escándalo judicial que deberá enfrentar Wanda Nara con una plataforma de contenido erótico.

“Empezó a usar el contenido de Divas Play para subirlo a su Only Fans”, comenzó diciendo la conductora en Sálvese quien pueda (América TV) sobre la mediática que reutilizaba sus imágenes hots.

“Tenía exclusividad y se cagó. Divas Play le empezó a escribir, nunca más le contestó un mensaje, nunca le devolvió el contenido y finge demencia”, explicó. Además, aseguró que “Divas Play le hizo juicio”.

Por otro lado, la periodista contó los detalles que le dio la plataforma: “Hablé con la gente de Divas Play y le están haciendo juicio. El juicio como es desde Uruguay, es otro país, es con un exhorto. Wanda todavía no se presentó a derecho y no puso abogado. ¿Qué puede pasar? Si ella no se presenta a derecho, la vida de Wanda se está desmoronando, no entraría nunca más a Uruguay”.

“Hasta que no termine este tema, porque Uruguay no es como acá, no se jode, vos te mandás una cagada y cuando llegás a Punta del Este no te dejan entrar”, concluyó Yanina Latorre.

¿Qué paso entre Ángel de Brito y Yanina Latorre en LAM?

Mientras debatían sobre la nueva polémica que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi en LAM, Ángel de Brito y Yanina Latorre se cruzaron al hablar de la nueva denuncia por desamparo.

Mientras Santiago Rivaroy reveló detalles de la actitud que habría tenido Mauro Icardi con las mascotas de sus hijas, la angelita le dijo: “Déjate de joder”. Al escucharla, el conductor del ciclo de América TV le expresó: “Yanina, Wanda no tenía necesidad de inventar porque las chicas están en su casa. El juez le sigue dando la razón”. Y sumó: “No te enojes con Santiago que está repitiendo lo que le dice ella”.

💥 NO HAY TREGUA ENTRE MAURO ICARDI Y WANDA NARA



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/F7cdIfQWnW — América TV (@AmericaTV) June 6, 2025

Pero eso no fue todo, ya que el presentador la cuestionó en vivo: “Vos un día le crees todo a Wanda, y al otro día nada”. Y agregó picante: “Me mareás. Un día sos la defensora, Ana Rosenfeld, y al otro día sos Lara Piro”. En ese momento, la panelista se defendió y explicó: “Yo no soy de un lado ni del otro”. Lejos de dejar pasar el tema, el periodista le retrucó: “Te vas panquequeando”.

Cuando Yanina Latorre lo acusó de hacer lo mismo, Ángel de Brito aclaró: “Yo estoy del lado de Wanda siempre”. Por último, la angelita defendió a Mauro Icardi y dijo que no era agresivo con sus hijas, y el conductor señaló: “Él día del ascensor, lo fue”. Recordemos que antes de este cruce, la panelista ya había discutido con Santiago Rivaroy.