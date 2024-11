Yanina Latorre reveló la furiosa reacción de L-Gante tras el reencuentro entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Se calentó y ella se asustó”

La panelista de LAM contó la verdad sobre el viaje que la conductora rechazó tras el escándalo con el futbolista, y dio a conocer que el cantante estalló al verlos juntos.

Yanina Latorre contó detalles inéditos sobre el reencuentro de Wanda Nara y Mauro Icardi después de protagonizar un escandaloso episodio donde ambos mostraron videos y chats sobre la visita de la conductora a la casa del country Santa Bárbara donde el futbolista se encuentra viviendo.

“Por motivos personales de público conocimiento tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional”, indicó Nara a través de una historia en su cuenta de Instagram, refiriéndose a su viaje a Tailandia, que compartiría con Carolina Pampita Ardohain, Julieta Poggio, entre otras famosas.

Wanda Nara canceló su viaje a Tailandia, (Captura: Instagram)

“Una vez más priorizo estar al lado de mis hijos”, exclamó como motivo de su resolución en medio de la tensión con el padre de sus dos hijas más chicas.

¿Por qué L-Gante se enojó con Wanda Nara?

Allí, la panelista sacó a la luz una información de último momento y expresó: “Parece que se calentó L-Gante y ella se asustó. A él no le gustó que Wanda se apersone en la casa de Mauro y como ella tiene miedo de perderlo… prefiere cagar*e en todos y plantar el viaje (a Tailandia) para reconciliarse con Elian”.

Además, dio detalles de la empresa que supuestamente quiso contratar a la conductora, y la periodista señaló: “Pandora no la llamó a Wanda. Contrató a Zaira y Pampita. Cuando Wanda se enteró, llamó y pidió que la contraten”.

“Arrancó pidiendo 50.000 dólares y arregló en 9.000. Pidió pasajes y alojamiento para Kennys y su film maker”, detalló sobre el presupuesto que habría pedido.

“Se arregló todo. Se subió al viaje de influencers que hace todos los años Pandora. Un montón de gente laburando”, agregó.

Posteriormente, continuó haciendo alusión al enojo del cantante de RKT: “Hace un rato, después de los papelones del día con todo lo que subió Mauro… Elian se calentó. Y Wanda se asustó. Wandita llamó a la agencia y se bajó del viaje”.

“Los plantó y se cag* en el laburo de todos”, lanzó la periodista. Y mencionó la justificación de la conductora en rechazar el viaje: “La excusa: si me voy, Mauro me saca a mis hijas”.

“Como siempre… mintiendo. Lo único que la moviliza es el enojo de Elian. Ella pidió el laburo porque estaban todas contratadas, menos ellas. Se cag* en el laburo de todos. Un montón de gente que labura seriamente llamando a Pandora para tratar de resolver esta grasada”, arremetió Latorre.

Posteriormente, la periodista indicó que “habló con Wanda” en ese momento y aclaró: “Se enojó y dice que miento. Esto es un apostolado, Wanda dice que me operan, que miento. Me dijo de todo. Bue…”.

“Acabo de hablar con Don Pandora. Le creo todo. Tengo más data de su contrato, negociaciones y cómo los plantó. Me saca que Wanda diga que miento. El ladrón cree que son todos de su condición. Me dijo varias cosas que me ofendendieron”, concluyó Yanina Latorre sobre los conflictos de Wanda Nara con Mauro Icardi y L-Gante.

