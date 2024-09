Yanina Latorre le respondió a Maru Botana y no se guardó nada

La panelista de LAM (América) habló en redes sociales luego de que la pastelera, con quien tiene una mala relación, la mencionara en un fuerte descargo que hizo a partir de fuertes críticas que recibió

Es de público conocimiento que Maru Botana y Yanina Latorre no se llevan del todo bien. Esta vieja disputa volvió a resurgir en las últimas horas a partir de un descargo que hizo la pastelera luego de que algunas personalidades del medio revelaran que tuvieron malas experiencias trabajando con ella. En el video que compartió hizo mención de la panelista de LAM y aseguró todo lo que decía era “mentira”. Fiel a su estilo, la periodista salió a responderle y no se guardó nada.

Entre otras cosas, en el clip que compartió en redes sociales, Maru Botana apuntó contra Latorre. “No quiero ni hablar. Me parece una divina Lolita y es un amor y me concentro en ella. No quiero escuchar más mentiras de Yanina, ni de la facultad, que es todo mentira”, dijo la pastelera.

Tras este video, Yanina Latorre salió a responderle sin pelos en la lengua. “¡Dios mío! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí. Todo lo que conté de la facultad es verdad”, escribió la panelista en su cuenta de X.

Dios mio! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. NUNCA MENTI. TODO LO Q CONTE DE LA FACULTAD ES VERDAD. MARU BOTANA ERA UNA TURRA RESENTIDA. Y JODIO LA VIDA. NO NECESITO Q TE CONCENTRES EN LOLA. DE ELLA ME OCUPO YO.

Y LOS DEMAS TAMBIEN DICEN LA VERDAD

Ahora es facil… https://t.co/n4ktRfakDQ — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 24, 2024

“Maru Botana era una tu*** resentida. Y jodió la vida. No necesito que te concentres en Lola. De ella me ocupo yo. Y los demás también dicen la verdad”, continuó. “Ahora es fácil victimizarse. ¿Por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo Maru, no te quiere nadie”, sentenció Latorre.

Sin embargo, eso no fue todo. Yanina Latorre también habló de la pastelera en sus historias de Instagram. Si bien aseguró que iba a responderle en su programa de radio Yanina 107.9 (El Observador) tiró “un adelanto”. “Maru Botana, que tardase no sé, más o menos casi 10 años en contestarme, porque creo que empecé a contar todo esto hace casi 10 años. ¿Qué necesidad tengo de inventar algo tuvo en la facultad? No estás en mi radar. ¿Por qué yo mentiría?”, lanzó la conductora.

“Otro tema, la critica [Sergio] Lapegüe, que no se mete con nadie, Coco [Carreño], el cocinero que no se mete con nadie… Jimena Monteverde. Todos mentimos ¿por qué? ¿Te tenemos envidia? ¿Queremos revolver la olla como vos?, ¿Queremos ser como vos…? No, la reventada sos vos. Acordate como me jodiste la vida de pendeja, porque si hay alguien envidioso en el mundo, sos vos Maru Botana”, continuó en los videos.

“Y doy la cara, no tardo 10 años en contestar, tardo cinco minutos. Cuando te encaré en persona te hiciste la bo***a y seguiste caminando”, arremetió. Por último cuestionó que haya mencionado a su hija en el video. “Aparte me mete a Lolita en el medio. ‘Y Yanina miente’; ‘lo de la facultad’; ‘y por respeto a Lola…’. ¿Qué tiene que ver Lola? No me metas a Lola, ¿sabes por qué es educada Lola? Porque es mi hija, porque la crie yo amor”, sentenció.

Qué dijo Maru Botana

Además de hablar sobre Yanina Latorre, en el descargo que hizo en Instagram, Maru Botana también le respondió a Jimena Monteverde. “En mi vida te vi la cara, no sé quién sos. Quiero que te quedes tranquila, yo nunca te saqué un trabajo. Nunca saqué un trabajo a alguien. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados (…)”, dijo. Además, hacia el final, la invitó a que tomaran un café para que pudieran charlar sobre “¿Yo qué tengo que ver con el problema del otro?”.

Por otro lado, la cocinera aseguró que tenía “angustia” por los dichos de Monteverde y porque Lapegüe dijo que “llegaba llorando a su casa cuando su mujer estaba mirando el programa. Yo le dije a Pablo Codevila: ‘Sergio quiere un programa solo. Dejame que le limpio los zócalos’. No entiendo tampoco esta mentira”. También apuntó contra Coco Carreño, su excolaborador en la cocina, y acusó: “Él vivía en nuestra casa. Mi mamá lo amaba. Lo amábamos, era parte de mi familia. Coco es Coco porque empezó a trabajar conmigo, porque lo hice conocido”.

Fuente La Nación