Yanina Latorre destrozó a Yuyito González: “Prefiero saber de cuernos y no ser amante de presidentes”

La conductora se burló de la panelista y ella salió al cruce. “Ojalá que no le meta los cuernos Milei, porque hoy me enteré de unas cosas…”, lanzó picante.

Qué pasó entre Yanina Latorre y Yuyito González

“Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos… tiene un máster en el tema“, disparó Yuyito al aire de Empezar el día (Ciudad Magazine) mientras hablaban sobre el paso de Yanina por el programa de Susana Giménez en Telefe.

Lejos de quedarse callada, Latorre salió al cruce en No tienen solución (Bondi) y sentenció: “Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de presidentes y de tipos casados. Sobámela, Yuyito. Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y… me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo”.

“A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados. ¡Quiero ver si te invita Susana y haces once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, bolu…? Estoy podrida que me digan cornuda”, se quejó.

“¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyo, porque hoy me enteré de unas cosas…“, cerró picante Yanina, dando a entender que le habría llegado información jugosa sobre el presidente.

Luego a través de sus historias de Instagram, la panelista continuó con su descargo y escribió: “Lo de Yuyito es impresentable. Manejá la envidia, mamu. Necesitás cog… con presidentes para que alguien te tenga en cuenta“.

“¿Me trataste de cornuda? Contame, Yuyo, ¿yo qué hice? Sos una pobre mujer que atrasa. Cuando quieras hablamos. A mí me humillaron porque existen minas como vos que se garch… tipos casados. Entiendo que verme anoche brillar te molestó y mucho”, concluyó Yanina Latorre.

