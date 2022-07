Yanina Latorre cruzó a Diego Brancatell: “No está bien de la cabeza”

El periodista aclaró que no fundió su negocio, le pidió a la gente apostar siempre al país y la panelista de LAM saltó enardecida. Mirá el video.

Diego Brancatelli contó que decidió cerrar su supermercado, “Don Ahorro”, porque eligió cambiar de rumbo. El comunicador aclaró que no fue por la crisis económica que afronta el país y Yanina Latorre lo liquidó.

En una nota para LAM (América TV), Diego Brancatelli explicó: “Trato de bajarle un poco el dramatismo a la cosa, creo que ahora va por otro lado… el local y el negocio son nuestros y va a seguir funcionando otra cosa. No lo veo tan dramático, es un negocio“.

“Le atribuimos más errores personales que una cuestión económica, no tiene que ver con si soy Kirchnerista y apuesto… decidimos cambiar de rumbo y no hay más que eso. No me fundí ni nada de lo que están diciendo… dejo que hablen. Es simplemente un cambio de rumbo, va a haber otra cosa ahí, conocemos a la gente que lo va a alquilar”, aseguró.

“Mi señora y yo por suerte tenemos mucho laburo, no necesitábamos de eso. A veces es más fácil poner la plata en otro lado, hay que apostar al laburo. No hay que bajar los brazos, hay que intentarlo y apostar al país. Es dar y genera laburo. Ahora voy a invertir en viajar y disfrutar con mi familia”, cerró contundente.

Al escuchar las declaraciones de Brancatelli, Yanina Latorre saltó enardecida y opinó al respecto. “No está bien de la cabeza, un tipo que se acaba de fundir y de quebrar un negocio, que yo digo que él dice que no es un drama porque tiene un montón de laburos, entonces contame, Brancatelli: ¿Lo que invertiste te lo regaló Cristina (Kirchner) y por eso no te duele o juntaste mango por mango y pusiste tu negocio?“, disparó la panelista.

“¿Se fundió y no le duele? Le dice a la gente que siga apostando al país y que no se lleve la guita afuera. Y dice ‘ay, no es un drama’. Yo veo a la gente que cierra negocios que llora, que tiene que pagar impuesto, tiene juicios laborales… Por más que sea tu tercer trabajo, en el negocio invertiste un capital que ganaste laburando y que te duele tirarlo a la calle. Nunca vi algo igual. Qué soberbio es, está tan enfermo por los kirchneristas que no los puede criticar“, cerró indignada.

Cuándo abrió su supermercado Diego Brancatelli

Diego Brancatelli inauguró su cadena de supermercados low cost el 16 de noviembre de 2020. Ese día, el periodista anunció la apertura de su local bajo la marca “Don Ahorro”, en Caseros, con la idea de cambiar la cultura de consumo. “¡Llegó DON AHORRO a Caseros! Mercado Low Cost. Alberdi 4717, frente a la Plaza. Seguí el hilo y ¡mirá algunos de los precios!”, escribió el panelista en ese momento.

“Nuestro esfuerzo va a estar puesto en ofrecer precios únicos. Un lugar ameno. Accesible. ¡Los esperamos A TODOS!”, invitó el periodista y funcionario de la municipalidad de Pilar, buscando ofrecer productos a valores más bajos que los “Precios Cuidados”

“La idea es tener precios más bajos que los ‘precios cuidados’. El ‘low cost’ es también para nosotros y por eso nos vamos a poner un mercado llamado Don Ahorro y pese a que es privado, la idea es ayudar a la gente. Teníamos una plata y en lugar de comprar dólares vamos a poner un negocio, a contratar gente”, señaló Brancatelli, quien hace cuatro años tiene un restaurante en Ingeniero Maschwitz.