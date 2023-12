Yanina Latorre apuntó contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La panelista de LAM habló con la mamá de la cantante y dio detalles precisos sobre el verdadero vínculo entre ellos.

La ilusión de muchos de que Tini Stoessel (26) y Rodrigo de Paul (29) volvieran a apostar al amor se sustentó en los indicios que ambos dejaron en redes sociales, pero Yanina Latorre contó la cruda realidad sobre lo que sucedió durante las fiestas de fin de año.

“De Paul no pasó la Navidad con Tini”, aseguró la panelista de LAM.

Luego, aclaró que el muchacho que apareció en una foto junto al volante de la Selección Argentina campeona del mundo “no era el mejor amigo de Fran”, su excuñado, aunque sí se conoce con el influencer, que además es amigo de Rodrigo porque vive en España.

“Tini, Francisco y los Stoessel pasaron Navidad en su casa de San Isidro con familia”.

Qué dijo Mariana, la madre de Tini Stoessel

Por otra parte, Yanina Latorre le preguntó a Mariana, la mamá de Tini Stoessel, si es que su hija había regresado a los brazos de Rodrigo de Paul como sugerían las trencitas que ambos lucieron.

“Si volvieron a mí tampoco me lo contaron”, fue la respuesta de la madre de la cantante.

Aunque dejó la puerta al plantear la duda sobre “si empezaron a hablar” o no.

“Por ahí se están mensajeando y no se lo contaron ni a los padres. No se vieron en todo el año desde que cortaron. Ella no fue a Madrid a verlo, y cada vez que él tuvo partidos en Argentina ella estuvo en Miami”, cerró Yanina Latorre sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.