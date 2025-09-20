Ya es oficial: Independiente anunció a Quinteros como nuevo técnico y confirmó en qué partido debutará

El ex técnico de Vélez se hará cargo del equipo tras la salida de Julio Vaccari. Su debut será ante Racing en el clásico de Avellaneda.

Tras la salida de Julio Vaccari, Independiente ya tiene nuevo entrenador: Gustavo Quinteros fue anunciado de manera oficial. El entrenador argentino llegó al país este viernes, firmó su contrato y se pondrá al frente del equipo con una actualidad complicada.

“¡Gustavo Quinteros es el nuevo director técnico de Independiente!”, escribieron desde el Rojo en sus redes oficiales. Luego, agregaron un posteo con una foto del flamante DT con la camiseta y el número 2026, en referencia a la firma del vínculo.

Teniendo en cuenta la cercanía con el partido de este domingo ante San Lorenzo y la falta de entrenamientos, el entrenador no estará al frente del equipo y debutará ante Racing, en el clásico de Avellaneda, como local.

Oficial: Gustavo Quinteros fue anunciado como nuevo entrenador de Independiente. (Foto: Captura @Independiente)

Qué dijo Gustavo Quinteros sobre su llegada a Independiente

“Todavía estamos en una negociación que está prácticamente acordada y solo faltan detalles que hay que solucionar. Vine al país para ayudar a que se solucione. Me interesa mucho estar en Independiente o tratar de tomar este proceso. Esperemos llegar a un acuerdo definitivo en estas horas, en estos días, y que todo salga bien”, dijo el DT en Ezeiza.

Y agregó: “En esta parte final del año la intención es conocer al plantel, a cada uno de los jugadores, tener una idea clara de lo que tiene Independiente, lo que necesita, y planificar una temporada próxima para así realmente cumplir los objetivos”.

Además, dijo que tiene un plantel interesante con el que podrá ser protagonista: “La idea es constituir un equipo para que el año que viene sea protagonista. Independiente es un club grande que tal vez no está en su mejor momento, así que para mí es una gran motivación. El plantel es bueno, con características de jugadores que a mí me gustan”.

Todos los clubes de Gustavo Quinteros como entrenador

Blooming (Bolivia)

San Martín de San Juan

Blooming (Bolivia)

Bolivar (Bolivia)

Oriente Petrolero (Bolivia)

Selección de Bolivia

Emelec (Ecuador)

Selección de Ecuador

Al Nassr (Arabia Saudita)

Al Wasl (Emiratos Árabes Unidos)

Universidad Católica (Chile)

Tijuana (México)

Colo Colo (Chile)

Vélez

Gremio (Brasil)

Cómo está Independiente en el Torneo Clausura

Vaccari dejó su cargo como DT de Independiente el último sábado después de la derrota ante Banfield. El Rojo, que fue descalificado de la Copa Sudamericana tras los incidentes en el partido ante Universidad de Chile, está último en la Zona B del Torneo Clausura con solo tres puntos en siete partidos: hasta el momento, no logró ganar ningún encuentro.

