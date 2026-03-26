¿Y ahora quién defiende a Manuel Adorni?

El Gobierno avanzó en una defensa política y mediática del jefe de Gabinete, pero aún no se definió quién lo representará en el plano legal. En total, ya se presentaron seis denuncias en la Justicia y una en la Oficina Anticorrupción.

Apesar de que se acumulan denuncias judiciales en su contra, Manuel Adorni todavía no tiene abogado. El Gobierno avanzó en la defensa mediática del jefe de Gabinete con una conferencia de prensa que incluyó ataques a la prensa y pocas explicaciones. El Ejecutivo también decidió blindar al funcionario en términos políticos y presionó para que la cúpula mayor del Ejecutivo lo respaldara en público. Sin embargo, todavía no se sabe quién lo representará en el terreno legal.

PERFIL recopiló siete presentaciones contra Adorni: seis en la Justicia Federal y una ante la Oficina Anticorrupción (OA). El jueves 28 al mediodía, este medio hizo la pregunta obvia a Casa Rosada: ¿quién es el abogado del jefe de Gabinete? La respuesta llegó enseguida: Gustavo Ferrari. Sin embargo, pocos minutos después se aclaró que Ferrari no era la persona y que el funcionario aún no tiene quien lo represente.

El nombre de Ferrari no apareció porque sí. Se trata de un abogado y empresario reconocido en el mundo de la política. Su momento de mayor exposición fue durante el macrismo, cuando se desempeñó como ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, bajo el mando de María Eugenia Vidal. En las últimas horas fue consultado desde el oficialismo, pero decidió no tomar el caso.

Desde el estudio jurídico de Ferrari explicaron a PERFIL que rechazó la defensa porque el abogado se especializa en temas comerciales y empresariales, y no en asuntos penales.

Según pudo saber este medio, la consulta del oficialismo a Ferrari fue por el escándalo de Adorni, pero también por la situación particular de otra persona involucrada, aunque nadie quiere dar nombres.

Las tres denuncias de Pagano: quiénes están mencionados

La diputada Marcela Pagano presentó tres denuncias: una por uso del avión presidencial por parte de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, durante una gira a Estados Unidos; y otra por enriquecimiento ilícito, que pone el foco en el patrimonio del jefe de Gabinete y se pregunta, entre otras cosas, por el uso del jet privado que lo trasladó a Punta del Este en carnaval. La tercera es la más amplia: describe una presunta serie de contrataciones sospechosas en el Estado y la concesión de Tecnópolis e incorpora personajes a la trama.

En ese escrito aparece un nombre sensible: Mara Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia y mano derecha de Karina Milei. NOTICIAS la defiinió como su “mejor amiga”. Pagano relató que la consultora de Angeletti, +BE, tiene entre sus clientes a Grupo Foggia, del empresario Marcelo Dionisio, señalado como la pareja de Gorini.

Gorini fue directora de la empresa, cargo al que renunció cuando se convirtió en la persona de máxima confianza de Karina. En los papeles, según pudo confirmar PERFIL, Dionisio fue presidente del directorio de Foggia Group hasta mayo de 2025. Según Pagano, al día de hoy ambos mantienen vínculos con la compañía.

La denuncia describe que Foggia Group es uno de los clientes de Consultora +Be, propiedad de Angeletti. El escrito agrega que ese mismo grupo se habría asociado con DirecTV Argentina S.A., una de las firmas preseleccionadas en la licitación para la concesión de Tecnópolis, proceso a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Además de este caso, Pagano pide que se investiguen otras contrataciones como una licitación de servicios de mensajería masiva que fue adjudicada a la empresa ATX S.A. En ese proceso también participaron las firmas Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L. La diputada describe vínculos entre sus directivos, como Rubén Santiago Ward y Pablo Javier Casal, y coincidencias de domicilios. También menciona a Rodrigo Páez Canosa como parte de ese circuito empresarial. La pregunta en este caso es si hubo una simulación de competencia.

Por último, Pagano suma otros procesos similares, como contrataciones de SMS y correos electrónicos, en los que participaron empresas del mismo grupo junto a Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware S.A., estas últimas vinculadas a la familia Bidone. También incorpora la relación de la consultora +Be con empresas como Grupo Datco (con contratos con organismos estatales) y National Shipping S.A., vinculada a YPF S.A., donde Manuel Adorni fue designado director.

Incumplimineto de los deberes de funcionario público, aviones y enriquecimiento

A las presentaciones de Pagano se suman otras denuncias contra Adorni. Una es impulsada por Gregorio Dalbón, que se enfocó en el uso del avión presidencial. El escrito subraya que se trata de una persona sin función pública que utilizó una aeronave destinada a las actividades institucionales. El abogado solicita que se investigue una posible utilización indebida de recursos del Estado y determinar quién autorizó el traslado.

Otra de las denuncias fue impulsada por los abogados Juan Martín Fazio y José Lucas Magioncalda, integrantes de la organización Reset Republicano, quienes plantearon un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. El escrito se enfocó en la falta de comparecencia del jefe de Gabinete ante el Congreso.

Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro presentaron otra sobre el jet privado que usó Adorni junto a su familia en los feriados de carnaval. Los diputados pretenden que se investigue si hubo financiamiento por parte de terceros y si se configuró el delito de dádivas. Este mediodía, el piloto que facturó ese vuelo, Agustín Issin, declaró ante el juez federal Ariel Lijo.

Por último, el dirigente radical Agustín Rombolá presentó una actuación ante la Oficina Anticorrupción y solicitó que se evalúe si existieron irregularidades éticas o administrativas en el uso de recursos públicos, tanto por el viaje en el avión oficial como por el traslado privado a Punta del Este. El planteo apunta a revisar la consistencia patrimonial del funcionario, las autorizaciones del vuelo oficial y el eventual uso de bienes del Estado con fines ajenos al interés público.

Durante la última conferencia de prensa, el jefe de Gabinete buscó ir al ataque y mostrarse sólido. Según contaron los periodistas acreditados en Casa Rosada, Santiago Caputo lo asesoró en ese frente. Cuál será su estrategia legal todavía es un misterio.

Manuel Adorni | CEDOC

Por Giselle Leclercq-Perfil









