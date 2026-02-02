Wilem Dafoe visitó La Bombonera

Willem Dafoe, quien está de visita en el país para promocionar su película The Souffleur, observó el duelo entre el Xeneize y la Lepra desde uno de los palcos

El reconocido actor estadounidense Willem Dafoe aprovechó su estadía en Argentina para visitar La Bombonera. La estrella de Hollywood dijo presente en el estadio del Xeneize en uno de los palcos para disfrutar el encuentro entre Boca Juniors y Newell’s por la tercera jornada del Torneo Apertura. El artista se encuentra en Buenos Aires por el estreno de The Souffleur, una película independiente dirigida por el argentino Gastón Solnicki.

La transmisión oficial del partido entre el equipo dirigido por Claudio Úbeda y la Lepra rosarina capturó a Willem Dafoe en un palco. El actor, de 70 años, es conocido en la escena del cine por múltiples papeles. Entre los más destacados se encuentran el Duende Verde (Norman Osborn) en Spider-Man, el sargento Elias en Platoon, y sus roles en The Lighthouse, La última tentación de Cristo, The Florida Project y Pobres criaturas.Willem Dafoe festejando uno de los goles de Boca en La Bombonera

La reacción de Willem Dafoe en la tribuna no pasó inadvertida cuando Boca Juniors abrió el marcador. El actor estadounidense celebró con entusiasmo el gol que nació en los pies de Exequiel Zeballos, quien avanzó decidido hacia el área rival y habilitó por la izquierda a Lautaro Blanco.

El tanto, que significó el 1-0 para el equipo argentino, desató la euforia de los hinchas, entre los que se destacó la presencia del intérprete de Hollywood. Las cámaras captaron el momento exacto en que Dafoe se sumó al festejo, y compartió la alegría del estadio.Los hinchas de Boca Juniors le cantan “El duende es bostero” a Willem Dafoe y él actor festeja

El clima en La Bombonera era ideal para el conjunto Xeneize con el resultado a favor 2-0 ante Newell’s, tras el segundo tanto que convirtió Leandro Paredes de penal. Los hinchas de Boca, contentos por el contexto y cercanos al palco de Dafoe, comenzaron a cantar “el duente es bostero” y el actor respondió con risas y gestos de entusiasmo.

Willem Dafoe festeja: ¡Vamos Boca, carajo!

La visita de Willem Dafoe a Buenos Aires marcó un momento especial en la relación entre una estrella internacional y el público local. La ciudad vibró con su presencia, no solo por su paso por La Bombonera, sino también por el estreno de la película The Souffleur.

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) fue el escenario. Dafoe se destacó por su actitud abierta: “El entusiasmo local me hizo sentir realmente bienvenido”, expresó entre risas y gestos de gratitud al recibir una camiseta de la selección argentina.

Durante el evento, el actor saludó cálidamente a quienes lo esperaban, firmó autógrafos, aceptó selfies y conversó con quienes se acercaron, lo que reflejó una cercanía poco habitual en figuras de su nivel. Su actitud generó aplausos y ovaciones en una sala donde también participaron personajes reconocidos del ambiente artístico, como Juliana Gattas del dúo pop Miranda!.

La presencia de Willem Dafoe en La Bombonera lo ubicó junto a otras figuras internacionales que eligieron vivir la experiencia del fútbol argentino. En los últimos meses, el estadio Xeneize también recibió a celebridades como Dua Lipa, quien presenció el último superclásico junto a su familia con la camiseta de la selección argentina.

El cantante inglés Noel Gallagher, también recorrió la cancha previo al show que realizó junto a su hermano Liam Gallagher, en el Estadio Monumental, ambos parte de la icónica banda Oasis.

Willem Dafoe con la camiseta de la selección argentina (RS Fotos)

Johnny Depp es otra de las estrellas que disfrutó del ambiente único del fútbol argentino. Marco Antonio Solís se suma a la lista. La famosa cantante española Rosalía en su estadía por el país se permitió correr descalza en el césped de la Bombonera acompañada por el artista argentino Trueno. Además Juan Román Riquelme, el presidente de la institución recibió a la tenista bielorrusa, Victoria Azárenka.

La llegada de estos artistas al icónico estadio porteño refuerza el atractivo cultural y deportivo de Buenos Aires. Cada visita despierta entusiasmo entre los hinchas y suma nuevos capítulos a la relación entre el espectáculo internacional y la pasión local.

