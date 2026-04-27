Wi-Fi: para qué sirve poner llaves o monedas arriba del router

Cuando la señal del Wi-Fi no es fuerte, muchas personas intentan trucos caseros para resolver el problema y poder utilizar los dispositivos con Internet

El router tiene un rol crucial en las casas, ya que es el encargado de repartir la conexión a internet entre celulares, computadoras y otros dispositivos.

Sin embargo, cuando la señal es débil o surgen problemas de conexión, es común buscar remedios caseros. Una de las tácticas que más cobró fuerza es la de poner una moneda o una llave sobre el dispositivo, bajo la creencia de que este gesto puede optimizar el alcance del Wi-Fi.

Quienes defienden esta práctica sostienen que el metal actúa como una pequeña antena o un disipador de energía que estabiliza la transmisión de datos. Otra explicación recurrente sugiere que el peso adicional de la moneda o la llave brinda firmeza al dispositivo cuando este resulta demasiado liviano o los cables generan tensión. Pese a estas creencias, los especialistas en redes aclaran que el método carece de fundamentos científicos y técnicos comprobables.

Los técnicos en la materia coinciden en que la moneda o la llave resulta insignificante frente a las ondas de radio. Las redes actuales operan en frecuencias de 2.4 GHz o 5 GHz, y el tamaño del objeto metálico es insuficiente para alterar la propagación de estas ondas de forma efectiva.

Existe además un peligro concreto al aplicar este truco. Los enrutadores modernos poseen rejillas de ventilación diseñadas para disipar el calor generado durante el funcionamiento constante. Colocar monedas u otros objetos metálicos sobre estas ranuras obstruye el flujo de aire. Si el equipo sufre un sobrecalentamiento, su rendimiento cae y la vida útil del hardware disminuye de manera drástica. Además, la acumulación de elementos metálicos en la parte superior puede causar interferencias no deseadas, lo cual genera zonas de sombra donde la señal llega con menor intensidad.

La clave para una buena conexión reside en la posición física y la ausencia de obstáculos físicos, no en la colocación de objetos decorativos o metálicos sobre la carcasa del aparato. El uso de metales sobre componentes electrónicos sensibles suele ser contraproducente debido a la sensibilidad de las antenas internas del router a las alteraciones del campo electromagnético en sus proximidades inmediatas.

Por lo tanto, el consejo profesional invita a ignorar las sugerencias virales y optar por una correcta disposición espacial del dispositivo en el hogar para garantizar estabilidad en la navegación web diaria y evitar daños innecesarios en la vida útil de estos componentes tecnológicos tan esenciales.

Fuente: LN