WhatsApp: enterate con qué nombre guardaron tu contacto en otro celular

Si bien no hace falta de otra aplicación y no te demandará mucho tiempo ni espacio, si requiere de la colaboración de tu contacto, porque por sí solo no puedes verlo.

Solo sigue estas indicaciones una vez que tengas WhatsApp abierto:

Ingresa a cualquier chat de WhatsApp. Pide a ese contacto que te comparta su número, pero no escribiéndolo, sino a través de la aplicación. Para ello debe ingresar a tu perfil y pulsar los tres botones que se encuentran en la esquina superior derecha. Se desplegarán varias opciones, una de ellas es compartir. WhatsApp mostrará una lista con todos los contactos y luego hará clic en tu nombre para enviarte la información.

No hay más por hacer. En el chat aparecerá un mensaje que revelará el nombre (o apodo) con el que fuiste guardado en WhatsApp y la foto de perfil si es que puso una también.