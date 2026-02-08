WhatsApp: el truco secreto para descubrir si alguien entró a tu cuenta

La empresa de ciberseguridad Keepnet reportó un incremento en las técnicas de suplantación de identidad que afectan a los usuarios de la plataforma WhatsApp. El informe técnico describe métodos de intrusión digital como el robo de códigos y el uso de programas espía para capturar datos sensibles en los teléfonos móviles. La aplicación de la firma Meta permite la verificación de los accesos activos para evitar la pérdida de control de los perfiles personales.

El truco secreto para descubrir si alguien entró a tu cuenta de WhatsApp

El usuario debe acceder al apartado de “dispositivos vinculados” para observar el historial de sesiones activas en computadoras o navegadores web. Esta sección, disponible en el menú de ajustes o configuración, detalla el sistema operativo y la última hora de conexión de cada equipo con acceso a los chats.

La presencia de un teléfono, una tableta o una computadora desconocida confirma una intrusión externa. La herramienta facilita el cierre inmediato de estas sesiones desde el dispositivo principal para restablecer el control exclusivo de la cuenta personal de WhatsApp.

La plataforma Keepnet indicó que las técnicas de hackeo más comunes en WhatsApp son métodos que engañan a las víctimas para obtener sus datos de forma ilegal. El uso del phishing mediante códigos QR, denominado quishing, encabeza la lista de amenazas actuales.

Los atacantes persuaden a las personas para que escaneen imágenes que redirigen a sitios web infectados. Una vez en el sitio, los delincuentes obtienen las credenciales necesarias para suplantar la identidad digital del afectado sin dejar rastros evidentes de la maniobra.

Qué tipos de ciberataques amenazan la seguridad de los usuarios

El intercambio de SIM constituye un riesgo significativo para la privacidad de las comunicaciones telefónicas. Los delincuentes asumen identidades falsas ante los proveedores de servicios de telecomunicaciones. El objetivo reside en convencer a las operadoras de que emitan una nueva tarjeta con el número de la víctima.

El éxito de esta acción permite que los intrusos instalen la aplicación en un nuevo equipo y tomen posesión de la cuenta original de forma total. Los ataques de secuestro de sesión ocurren con frecuencia en entornos con redes Wi-Fi públicas y sin cifrado de seguridad. Estos espacios facilitan la intercepción de datos por parte de terceros.

El empleo de software malicioso representa una amenaza constante para los dispositivos móviles. El keylogging utiliza programas espía que capturan cada pulsación en el teclado del teléfono. Esta técnica recopila información sensible como claves bancarias, contraseñas y mensajes privados sin que el titular lo note.

Las infecciones de spyware suelen ocultarse en aplicaciones que parecen inofensivas. Según los informes de seguridad de la consultora, “el spyware, a menudo oculto en aplicaciones aparentemente inofensivas o que se hacen pasar por WhatsApp, puede robar los contactos, chats e incluso tomar el control de la cámara y del micrófono”.

Cuáles son las señales que indican un acceso no autorizado

La aplicación de Meta carece de sistemas de alerta automática para todos los casos de ingreso externo. El titular del servicio debe prestar atención a cambios inusuales en su perfil personal.

Las modificaciones en la foto de perfil o en la información de contacto sin el consentimiento del usuario refuerzan la sospecha de una intrusión. La lista de dispositivos vinculados dentro del menú de ajustes ofrece la prueba definitiva del hackeo.

El titular debe eliminar cualquier equipo que no reconozca para interrumpir el acceso de los atacantes de manera instantánea. El cambio inmediato del número de PIN después de cerrar estas sesiones previene nuevos ingresos no deseados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Fuente: La Nación