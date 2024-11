Werthein explicó que no irá al acto del Papa por un “desencuentro” con Chile

“En el G20 tuvimos algunas circunstancias que aconsejaban que este no es el mejor momento para hacernos presentes personalmente”, dijo el canciller.

El canciller Gerardo Werthein confirmó este domingo que no asistirá al encuentro con el papa Francisco por los 40 años del Tratado de Paz con Chile debido a un “desencuentro” y “hechos desafortunados” con autoridades del país de Gabriel Boric durante la cumbre del G20 celebrada en Brasil.

“No voy a ir. Tenemos un profundo respeto por el papa y con el Vaticano, pero desafortunadamente a veces ocurren hechos dentro de las relaciones bilaterales que complican las cosas. En el G20 tuvimos algunas circunstancias que aconsejaban que este no es el mejor momento para hacernos presentes personalmente”, enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores.

“La Argentina va a estar con un representante y nuestro embajador en Roma”, sostuvo en declaraciones a TN. “Esta no concurrencia de mi parte tiene que ver un poco con lo que ocurrió en Brasil. Tuvimos un desencuentro que prefiero no particularizar. Ellos conocen lo que ha ocurrido y yo le he enviado una carta. La Argentina, lejos de tener problemas, tiene una muy buena relación”, indicó Werthein.

Luego del revuelo que se generó por su ausencia y la sorpresa que expresó El Vaticano, el canciller argentino dijo que pronto se reunirá con el papa Francisco. “A la brevedad, y cuando el santo padre lo disponga, yo voy a estar muy gustoso de ir a visitarlo, saludarlo y presentar mis respetos“, expresó.

En tanto, sostuvo que más allá del cruce entre el presidente Javier Milei y su par chileno en Río de Janeiro, la relación bilateral está “intacta”. “A veces los vínculos entre personas pueden tener ciertos tropiezos, pero sigue siendo un país hermano y vecino”, agregó Werthein.

Cinco excancilleres rechazaron la decisión del Gobierno y advirtieron que es un gesto de “desprecio gratuito”

La ausencia del ministro de Relaciones Exteriores en Roma generó el rechazo de los últimos cancilleres del país: desde los representantes de gobiernos kirchneristas como Rafael Bielsa y Jorge Taiana, a los de la era del expresidente Alberto Fernández, Felipe Solá y Santiago Cafiero, y la designada por Mauricio Macri, Susana Malcorra.

Los cinco se pusieron de acuerdo y firmaron una declaración en la que condenaron la decisión del Gobierno nacional de “no asistir al acto conmemorativo por el 40º aniversario de la Firma del Tratado de Paz y Amistad” con Chile. El documento afirma que les resulta “incomprensible” que la gestión del presidente Javier Milei, tenga “un gesto de semejante desprecio gratuito” a uno de los eventos “más trascendentes de nuestra diplomacia en el último medio siglo”.

Recordaron que el Tratado de Paz y Amistad con el país trasandino “no sólo puso fin a una rivalidad carente de sentido con un pueblo tan vecino como hermano, sino que abrió un nuevo capítulo en la historia” de ambas naciones, donde se logró destacar “la cooperación, el intercambio y la construcción de una confianza mutua”. “La decisión del Gobierno es un claro menosprecio hacia la diplomacia papal que ha cumplido un rol clave como arquitecta de la paz en nuestra región”, sentenciaron los ex funcionarios nacionales.