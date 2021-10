Weretilneck: “La violencia de la RAM es un problema de Estado”

El ex gobernador de Río Negro cuestionó la inacción del gobierno nacional para resolver los ataques generados por grupos mapuches

La escalada de violencia mapuche en Río Negro y la carta del presidente Alberto Fernández generaron un choque entre las administraciones. Ahora, Alberto Weretilneck, senador nacional y ex gobernador de la provincia patagónica, se refirió a la disputa. Dijo que se trata de “un problema de Estado” y cuestionó al Presidente por no involucrarse en la resolución del conflicto.

“Hay una actitud deliberada del gobierno nacional de no asumir el problema de la RAM, pero los planteos que hace el grupo son nacionales y el Gobierno lo considera local. Son un grupo de personas que no reconocen a la República Argentina como tal”, señaló en diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio.

Weretilneck fue contundente respecto a la inacción del gobierno nacional. “Es un problema de Estado. El Presidente tiene que gobernar para todos”, advirtió, al mismo tiempo que trazó una comparación entre las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández: “Pareciera ser que lo contrario a Macri y mano dura es Alberto Fernández y la mano blanda”.

Las alarmas en Río Negro volvieron a encenderse este miércoles, cuando grupos autodenominados mapuches destruyeron por completo las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón, el más emblemático de la localidad de El Bolsón, y los autores dejaron panfletos con amenazas para el Intendente Bruno Pogliano y la gobernadora Arabela Carreras.

En el lugar se hallaron bidones con combustible, lo que confirma la intencionalidad del hecho. Además aparecieron panfletos en los que mencionan al jefe comunal y la mandataria rionegrina y a los magnates Lewis y Benetton.

Ayer, a través de una carta destinada a la gobernadora, Alberto Fernández anunció que enviaría gendarmes para contener el avance de los grupos violentos, pero insistió en que no era responsabilidad nacional inmiscuirse en la seguridad provincial. “He decidido asistir a la provincia en su cargo con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión. No obstante, es imperioso aclarar que no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacional o brindar mayor seguridad en la región”.

En la misma carta, el Presidente explicó su postura: “Es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior. No es este el caso ni mucho menos. Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.

Al respecto, Weretilneck planteó: “El gobierno nacional va a tener que involucrarse en el problema. Es un problema de estado, no es ni del macrismo ni del peronismo. La decisión de iniciar un operativo de seguridad surgen de un fiscal y de un juez”.

Por otra parte, el ex gobernador de Río Negro cuestionó al ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien desistió de avanzar en la causa por usurpación de tierras privadas en Villa Mascardi, ubicado a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

“La usurpación de Mascardi es sobre un terreno nacional y una ruta nacional, pero Cabandié dijo que el Gobierno iba a cogestionar los parques nacionales con los usurpadores. Se tienen que hacer cargo de lo que es un problema de Estado”, remarcó el actual senador.