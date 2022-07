Wanda Nara vuelve a trabajar en la televisión argentina

Angel de Brito informó que la empresaria firmó contrato con Telefe y Paramount para protagonizar una serie de especiales. Mirá el video.

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito en el habitual enigmático que presenta en LAM. El conductor fue soltando pistas y respondiendo las preguntas de sus angelitas hasta que finalmente comunicó la información: Wanda Nara vuelve a la televisión argentina. Tras el recordado programa junto a Susana Giménez, y sus participaciones en Morfi, todos a la mesa (2018) y Por el mundo (2019), la empresaria vuelve a Telefe con un variado combo de proyectos.

“Wanda Nara firmó contrato para hace varias actividades artísticas, ninguna fija”, informó De Brito. Y adelantó algunas actividades: “Va a viajar con Marley al Mundial, va a hacer algo acá en Buenos Aires y creo que una docuserie para Paramount”, aseguró el conductor.

De Brito agregó que la empresaria va a trabajar en algunos programas que ya forman parte de la grilla del canal de las pelotas y hacia fin de año se dirigirá a Qatar junto al conductor de La Voz Argentina para mostrar todo el color de la gran cita futbolera. Nara y Marley ya compartieron trabajo cuando grabaron un episodio de Por el mundo en Tailandia. En aquella oportunidad, la mediática viajó con su hija menor Isabella y sorprendió al conductor con un alocado festejo de cumpleaños.

Vale recordar que si bien la esposa y representante de Mauro Icardi no trabajó en ciclos vinculados al futbol en nuestra pantalla chica, tuvo una recordada participación en Tiki Taka, un programa de debate futbolero de la televisión italiana. “No tiene pelos en la lengua: dice lo que piensa y eso funciona. Entiende el fútbol, lo vive todos los días”, explicó Alberto Brandi, director de Sport Mediaset, cuando fue consultado por su contratación. Habrá que ver cuál es su desempeño en la cita mundialista, en el que su marido supo formar parte del seleccionado que dirige Lionel Scaloni, aunque fue perdiendo terreno en las últimas convocatorias.

De momento, ni el canal ni la empresaria se manifestaron en sus redes sociales sobre esta situación. Sin embargo, días atrás Wanda había adelantado algunos indicios en diálogos con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. “Yo no dejo de trabajar y no me aguanto, les quiero contar todo, porque se vienen tantas novedades”, contó en la red social donde supera los 13 millones de seguidores.

“Muchas novedades, me van a ver muy pronto, ¿En dónde?, en dónde me van a ver a mí, en el canal de la familia”, remató en referencia a la denominación popular que acompaña a Telefe. Cabe recordar que fue en ese canal su última participación en la televisión argentina como primera invitada de Susana Giménez en el ciclo Susana, invitada de honor que se emitió por Paramount+ cuyo adelanto se vio por Telefe Noticias.

Previamente, en el ciclo de América, Pía Shaw había contado uno de los proyectos que involucraría a la mediática en la que mostraría parte de su vida cotidiana: “La casa en Argentina, la casa en París, la casa en Milán, tomándose aviones: se viene Soy Wanda”, aseguró la periodista. Y agregó que también podrían verse sus paradisíacas vacaciones por diferentes lugares del mundo y la intimidad de la relación con sus hijos.

Ajena por ahora este anuncio y ya instalada en París luego de unas vacaciones, Wanda mostró su participación en los festejos del 14 de julio en la Ciudad Luz, a metros de la Torre Eiffel y rodeada de fuegos artificiales. Lo hizo en compañía de su marido Mauro Icardi y con la visita de su madre Nora Colosimo y su hermana Zaira.