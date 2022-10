Wanda Nara volvió a Turquía y dejó en shock a Mauro Icardi: “Amo a Maxi López”

La mediática partió a Estambul después de 30 días en la Argentina y se mostró nostálgica en el aeropuerto, aunque aseguró que regresará en dos semanas.

Wanda Nara se fue de la Argentina para reencontrarse con sus hijos y Mauro Icardi en Estambul. Poco antes de embarcar, accedió a hacer un móvil con Ángel De Brito, a quien le reconoció que no tiene pensado reconciliarse con el jugador, ya que hizo un trabajo interno muy importante para poder tomar la decisión de terminar con el matrimonio. También lanzó una frase que nadie se esperaba. Reconoció que ama a Maxi López y que será incondicional con él si llegara a necesitarla.

“Maxi me hace chistes por mi separación. Me dedico a sus hijos y si le pasa algo sabe que voy a estar”, sostuvo. Acto seguido, dijo que a su actual esposo también lo sigue amando, pero no como hombre: “Hay diferentes maneras de amar. Las parejas se terminan. No creo que nos reconciliemos, esto es un proceso desde hace tiempo. No tendría sentido todo lo que hice para trata de afrontar esto”.

Por último, se negó a ponerle rótulos al vínculo que la une con L-Gante, con quien está envuelta en rumores de romance. “No sé, no le pongo un título. Hay buena onda. No tuvimos sexo, no soy tan liberal. Lo estoy conociendo”, cerró.

Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi y la China Suárez sí tuvieron sexo

Wanda Nara no se olvidó del episodio de infidelidad de Mauro Icardi, que en septiembre del año pasado se encontró en un hotel con la China Suárez bajo la complicidad de Jakob Von Plessen, el entonces marido de Zaira Nara. “Otra familia que te cargaste por zorra”, lanzó en Instagram sin dar nombres, pero horas después le confió a Yanina Latorre todo lo que había descubierto en el teléfono de su pareja.

El círculo íntimo de la mediática aseguró que ella jamás pudo dejar ciento por ciento atrás la traición, y que ese fue uno de los motivos por los que decidió pedirle el divorcio a Icardi, hace algunas semanas. En su momento, existieron dos versiones sobre lo que ocurrió entre la actriz y el deportista entre las cuatro paredes, pero parece que no fue tal cual lo contaron.

Primero habían dicho que él no pudo consumar el acto sexual porque tenía fiebre y no había logrado la erección. Sin embargo, después deslizaron que apenas entró a la habitación, sintió un olor muy fuerte que lo desmotivó. Ahora Wanda contó la verdad en LAM. “Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido diciéndome que quería venir a visitar París. Por eso fue el ‘zorra’”, disparó.