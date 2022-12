Wanda Nara viajó a Qatar para ver la final del Mundial

A través de las redes sociales, la empresaria mostró los minutos previos a subirse al avión que la llevará hasta el Medio Oriente

Wanda Nara pasó gran parte del 2022 subida arriba de un avión. Ya sea por trabajo o por placer, a lo largo del año estuvo en la Argentina, en Estados Unidos, en diversas locaciones de Europa, en Turquía y hasta realizó un extenso paseo por el continente africano. Semanas atrás y luego de un período instalada en Estambul, regresó al país que la vio crecer. Ahora, anunció que lo dejará atrás una vez más, pero esta vez no estará sola: irá hasta Qatar junto a sus hijos para alentar a la selección nacional en la final del Mundial.

El breve paso de Wanda Nara por la Argentina estuvo marcado por la polémica. Apenas llegada al país a comienzos de diciembre, trascendieron versiones que indicaban que había protagonizado una acalorada discusión con L-Gante, la cual habría estallado cuando ella no lo dejó entrar a su hogar en el Chateau Libertador Residence. Según explicó el periodista Guido Záffora, la secuencia culminó con gritos, insultos e incluso un auto chocado.

Sin embargo, en los días siguientes la empresaria y el cumbiero desmintieron los rumores, no con dichos, pero si con sus actos. No solo continuaron con sus intercambios cómplices a través de las redes sociales, sino que días atrás confirmaron los rumores de romance al mostrarse muy acaramelados a la salida de un restaurante.

El video en donde se los puede ver a los besos en el interior de un auto generó la alegría de quienes sospechaban hacía meses que entre ellos había más que una amistad y la indignación de aquellos que ven la relación con malos ojos, como fue el caso de Tamara Báez -expareja del músico-, quien utilizó sus Historias de Instagram para emitir sus lapidarias opiniones sobre la ex de Mauro Icardi.

No obstante, haciendo oídos sordos a la controversia que la rodea y enfocada completamente en su vida, en su posteo más reciente Wanda Nara compartió en sus redes sociales la noticia de que está en camino a Qatar para alentar a la selección argentina en el partido contra Francia en el marco de la final del Mundial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_nara)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_nara)

En las últimas horas, publicó un video con el que recopiló las horas previas a abordar el avión, y confirmó que no vivirá esta experiencia sola ya que, junto a ella, están Valentino, Benedicto y Constantino, sus tres hijos fruto de su relación con Maxi López. Isabella y Francesca, a quienes tuvo con Mauro Icardi, no se sumaron al viaje.

“¡A Qatar! No te lo puedo explicar, porque no lo vas a entender. Argentina, una promesa se cumple”, escribió. Asimismo, reveló que no solo se trata de ir a presenciar el histórico momento deportivo, sino también le cumplió un deseo a su hijo del medio, quien cumple años el mismo día de la final. “¡Que cumpleaños te espera Coki el domingo en Qatar”, expresó.

El posteo acumuló más de 226 mil Me Gusta y recibió miles de comentarios diversos, desde personas que la aplaudían por hacerle ese regalo a sus hijos hasta quienes la criticaron por ir a ver solamente la final en vez de haber presenciado todos los partidos. Lejos de preocuparse por el qué dirán, Wanda se dispuso a disfrutar a pleno del momento en compañía de los tres adolescentes.