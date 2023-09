Wanda Nara tuvo una inesperada reacción cuando le preguntaron si mintió con su enfermedad

La mediática interactuó con sus seguidores en las redes sociales y no dudó aclarar los rumores que circulan alrededor de su cuadro clínico.

Wanda Nara usó sus redes sociales para hablar sobre su salud. Mientras interactuaba con sus seguidores, uno de ellos le consultó si “mintió” con su enfermedad y la mediática no dudó en responderle y aclarar la situación.

“Que bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones”, empezó a escribir la esposa deMauro Icardi este sábado en una historia de Instagram.

“¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?”, era la pregunta que le hacía un fan anónimo a Wanda con respecto al cuadro clínico que se conoció de ella a mediados de julio. “Es una situación personal que expusieron, y que se hizo pública pero no por mí. Mucha gente me quiere ver bien y saber qué es y cómo estoy. Algún día lo contaré”, sumó la mediática.

La contundente respuesta de Wanda Nara cuando un fan le preguntó sobre su enfermedad. (Foto: Instagram/wanda_nara)

Además, otro seguidor le consultó: “¿Vas a contar cuál es tu problema de salud? Sirve para ayudar a otros que atraviesan lo mismo”. Conmovida por estas palabras, Nara afirmó que por esa razón dará a conocer cuál es su diagnóstico.

Cabe recordar que en julio de este año, se conoció que Wanda se había realizado estudios clínicos y circularon varias especulaciones sobre la enfermedad que le detectaron. Por esa razón, la mediática comunicó que empezó un tratamiento en Argentina, aunque mantuvo el diagnóstico en absoluta reserva.

Wanda Nara aseguró que contará cuál es su diagnóstico para poder ayudar a otras personas que transiten por lo mismo. (Foto: Instagram/wanda_nara)

“Fue un shock para toda la familia”: las palabras de Wanda Nara sobre su estado de salud

A principios de agosto, la figura tuvo un mano a mano con Telefe Noticias (Telefe). Sin querer entrar en detalles sobre el cuadro que atraviesa, explicó cuál fue su reacción cuando se hizo análisis y los resultados no fueron los que esperaba.

“Fue todo muy rápido para mí. Me hice análisis porque viajaba y, como se filtró, no salió como esperaba. Me dijeron que no podía subirme a un avión y no se sabía por cuanto tiempo. Fue un shock para toda la familia”, explicó desde Estambul.

Wanda Nara mostró el tratamiento que sigue desde Turquía. (Foto: Captura Instagram /wanda_nara)

Luego, en ese entonces, reflexionó: “Dudo mucho sobre hablar del tema porque la gente te juzga. (…). En este momento prefiero guardármelo. Cuando esté un poquito más fuerte lo voy a contar, me hubiese gustado que fuese de otra manera”.

Además, remarcó que en ningún momento se le pasaría por la cabeza utilizar una cuestión tan delicada para promocionarse. “Nunca jugaría con un tema de salud. La salud es el límite”, completó.