Wanda Nara trato de “ignorante” a Flor de la V y la conductora no dudó en contestarle

La empresaria envió un audio a Intrusos y se enojó con la conductora mientras hablaban de la situación de Mauro Icardi en el PSG.

Luego de que en el día de hoy un medio parisino informara la situación contractual de Mauro Icardi en el París Saint-Germain (PSG), de Francia, donde el delantero fue separado del plantel y no será tenido en cuenta por el nuevo entrenador, Cristophe Galtier. Wanda Nara envió un audio para Maite Peñonori, molesta por los trascendidos.

Mientras Flor de la V hacia el inicio de la editorial del tema y sumaba los frentes abiertos que tiene Wanda, resaltando el más reciente conflicto con su exempleada Carmen. La empresaria no dudó en contestar un mensaje de una de las panelistas y apuntó muy duro contra la conductora.

“Sigue siendo parte del equipo por dos años. Para desvincular a un jugador de un equipo tienen que pagar un barco de dinero y no es la situación”, comenzó Wanda Nara en el audio que envió a Maite.

Luego normalizó la situación y desterró cualquier tipo de conflicto con su marido: “Suele suceder esto cuando el club cambia de entrenador y tienen otras exigencia u otras decisiones. Por eso existen los préstamos, los cambios. Puede suceder, hay un montón de jugadores que están en esta situación en este club y en otros del mundo. Gracias por preguntarme y consultar porque sos la única que lo hiciste“, agregó para luego cerrar muy crítica: “Me encanta que preguntes, no como otros ignorantes, como Flor que hablan sin saber”, cerró.

Por supuesto la respuesta de Florencia no tardó en llegar y con un primerísimo primer plano le contestó: “Está apartado del equipo principal. Imagínate que es que a vos te llamen de un canal importante para, por ejemplo, conducir Intrusos. Y dicen te apartamos, te tenemos, te quedás ahí pero te seguimos pagando. Creo que eso está pésimo, a mí no me haría sentir bien. Yo creo que él tampoco. Yo sé que él tiene la posibilidad de elegir, y si deportivamente soy ignorante”, remarcó.

Y para cerrar dijo: “Pero no sé si está bueno que tu marido esté en el banco o jugando un equipo menor que el de Messi. Es mi humilde opinión”.

Antes de finalizar el tema, dejó picando una pregunta directa para Wanda y manifestó: “Ya que estás mirando me gustaría preguntarte de Carmen. Que está muy afectada por lo que vivió en Italia. Es verdad lo que pasó con tu mamá? ¡Qué le sacó el teléfono? Te agradezco”, concluyó.