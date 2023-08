Wanda Nara subió una foto sin Photoshop en el gimnasio: “Mi rollito me recuerda lo feliz que soy”

A través de una publicación en Instagram, la conductora habló sobre su aspecto físico y recibió un sinfín de comentarios.

Wanda Nara publicó una foto entrenando en su cuenta de Instagram y la acompañó de una descripción sumamente reflexiva sobre su cuerpo. Rápidamente causó furor entre sus seguidores y recibió miles de comentarios.

Desde el gimnasio, en plena rutina de ejercicios, se fotografió frente al espejo y escribió algunas palabras sobre un detalle de su aspecto físico. La empresaria lució un top musculosa rosa chicle y una calza larga en color negro.

El reflexivo posteo de Wanda Nara en Instagram

“Mi rollito izquierdo me recuerda lo feliz que soy siendo la conductora de MasterChef, amo comer”, escribió la mayor de las hermanas Nara. Seguido a eso, concluyó: “Comer me hace feliz y entrenar me hace bien”.

Wanda Nara se fotografió con una microbikini total black con cadenas desde Turquía

En medio de los rumores por su salud,Wanda Nara dejó la Argentina y acompañó a Mauro Icardi a Turquía para su reincorporación en el Galatasaray. Como siempre, la empresaria aprovechó para marcar tendencia en sus redes sociales y se lució con una microbikini total black con cadenas doradas, un capricho que impusoMarta Fort y que es furor entre las famosas de alrededor del mundo.

Desde la pileta de su nuevo hogar en Estambul, se hizo una selfie con un traje de baño de dos piezas en negro azabache. ¿Los detalles? El corpiño es triangular y cuenta con detalles metálicos en color oro. La bombacha, en tanto, es diminuta, colaless y tiene brillos en las tiritas de ajuste.

Wanda Nara con microbikini negra. (Foto: Instagram/@wanda_nara).

¿El beauty look? Llevó el cabello recogido en un rodete supertirante y se mostró al natural, sin una sola gota de make up.

“Mi casa en Estambul”, escribió la conductora en el pie de foto de la publicación y coleccionó más de 450 mil “Me gusta”.