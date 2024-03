Wanda Nara se mostró orgullosa por el éxito de “Money”

La empresaria analizó la parte más polémica de “Money”, su nuevo hit.

Este jueves, Wanda Nara estrenó Money, la tercera canción de esta nueva etapa como cantante con la que sorprendió a sus fanáticos. Para la premiere del single, viajó a la Argentina y se mostró junto a Mauro Icardi.

En diálogo con TN, la empresaria contó a quién está dedicado el tema y analizó parte de la letra. “La verdad que a veces muchas…, pero va con buena onda, veo como que me pongo algo y después alguien lo tiene o les gusta lo que yo tengo… va un poco en general, que lo agarre el que quiera”, aseguró sobre un pasaje de su canción que reza “¿te gusta cómo soy? ¿Te gusta copiarme, mi amor?”.

Wanda Nara lanzó “Money”, un hit instantáneo. (Foto: Agustina Ribó / TN)

Respecto a los comentarios que recibe en cuanto a un supuesto plagio de otras canciones, dijo: “Yo creo que lo que yo escribo, para bien o para mal, nunca lo viste en otras canciones y eso es un poco lo que me diferencia. Las canciones que yo hago son canciones que yo las siento”.

“‘Bad Bitch’ fue una canción que sentí que era el momento justo para sacarla, después salimos con un tema brasileño como O bicho…, ahora Money y no siento que haya alguien que haga ni siquiera algo parecido, ni yo que haga algo parecido a alguien, justamente busco siempre hacer cosas originales”, sostuvo durante la charla con la periodista Mayerkis Campos.

El look de Wanda Nara en el videoclip de “Money”

El look elegido para este tema es un impactante catsuit de encaje fucsia combinado con un tapado de piel del mismo color. Y, entre otros detalles, aparece rodeada de bailarinas y acaricia el capot de una Ferrari.

“Money, las chicas solo quieren money. Las chicas solo cuentan money”, reza el estribillo de esta canción con base hip hop, en la que se anima a una suerte de rapeo.

Escuchá un extracto de “Money”, lo nuevo de Wanda Nara. (Foto: Instagram / wanda_nara)

“Si me lo piden, yo me caso sin problema, me desean porque saben que estoy buena. En mi caso, la inversión es de primera”, expresa en otro pasaje para cerrar con una de las frases más potentes: “Ganando sola y desde nena”.

En Money Wanda hace referencia a su fascinación por los lujos, expresa la idea de que el dinero es un atractivo para muchas mujeres, pero también reivindica la necesidad de generar su propio dinero, tal como expresa: “Sigo facturando la mía”.

