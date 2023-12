Wanda se consagró campeona del “Bailando con las estrellas Italia”

La mediática se impuso junto a su bailarín, Pasquale La Rocca, en el voto telefónico contra Simona Ventura y Samuel Peron.

Este sábado, Wanda Nara se consagró campeona del Bailando con las estrellas Italia (Rai), tras imponerse por amplia diferencia en el voto telefónico contra Simona Ventura y Samuel Peron, los integrantes de la otra pareja que llegó a la final.

La empresaria ganó junto a su bailarín Pasquale La Rocca con el 70% de los votos, contra el 30% de sus contrincantes.

Muy emocionada, levantó la gran copa junto a su partenaire y celebró conmovida.

Wanda Nara ganó Bailando con las estrellas Italia (Foto: captura Twitter/tvstellare)

Con “We are the champions” de Queen sonando de fondo, la esposa de Mauro Icardi alzó el trofeo con su compañero y el estudio se llenó de papelitos de color dorado, mientras que en una pantalla gigante se podía leer en italiano la frase “el vencedor”.

Wanda Nara ganó el Bailando con las estrellas de Italia (Foto: Instagram / wanda_nara)

Wanda Nara mostró imágenes del doloroso accidente que sufrió y preocupó a sus fans

Wanda Nara se mostró en los últimos días en pleno viaje de Estambul a Roma, pero un detalle llamó la atención de los usuarios. Es que la mediática tenía una gran herida en su rostro muy cerca del ojo izquierdo. Al ser consultada, no dudó en compartir un impactante video en el que se ve el momento exacto del accidente.

En sus historias de Instagram, habilitó una caja de preguntas para que los usuarios le consultaran lo que quisieran. “¿Qué te pasó en el ojo?”, quiso saber uno y Wanda no dudó en responder con un clip.

En la grabación de diez segundos, se ve el momento exacto en que la participante del Bailando italiano va caminando e intenta colgarse en la barra cuando esta se suelta y le impacta de lleno en el rostro. Si bien el golpe tiene algunos días, ella todavía tiene un gran moretón justo abajo del ojo y cerca de la nariz.

Wanda Nara terminó con el ojo morado en un ensayo (Foto: Instagram / wanda_nara)

Esta no es la primera vez que Wanda muestra las consecuencias de las exigencias del certamen. A mediados de octubre, subió una foto detalle de sus pies, maltratados por el continuo roce de los zapatos tras horas de baile continuo. Sobre la captura escribió “Ferite de guerra” (heridas de guerra en español).

Wanda Nara recordó el día que se enteró de que tenía leucemia y el temor que sintió por sus cinco hijos

Wanda Nara volvió a hablar en la televisión italiana sobre su enfermedad. En las últimas semanas, se conocieron las declaraciones que la mediática dio para Ballando con le Stelle en las que recordó cómo fueron los primeros días luego de recibir el diagnóstico.

“¿Cómo que tengo leucemia y nadie me dice nada?”, fue la pregunta que se hizo la empresaria de cosméticos en julio de este año cuando vio que en la TV hablaban sobre su estado de salud. Además, en el programa Domenica In (Rai), expresó cuál es el mayor miedo que tiene en este momento.

Wanda Nara habló para la TV italiana por su participación en “Ballando con le Stelle”. (Foto: Captura RAI1)

“Cuando me enteré dije ‘Todavía son chicos, me necesitan’”, lanzó en referencia a sus cinco hijos, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. “Todos sabemos que un día ya no estaremos aquí, pero mi día está escrito de antemano. Pensé, ¿qué hacen los chicos, con quién se quedan?”, expresó la esposa de Mauro Icardi entre lágrimas.

Sobre este tema, contó que este miedo también la atormentaba cuando se realizaba las cesáreas para el nacimiento de cada uno de sus hijos. “Siempre entraba al quirófano organizando toda mi vida”, detalló y explicó que planeaba el futuro de sus hijos hasta que cumplieran 21 años de edad.