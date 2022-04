Wanda Nara revolucionó un shopping porteño

Durante su paso por el Shopping Abasto, la empresaria recibió el cariño de sus fans y habló con LAM de todos los temas. Mirá el video.

“Hoy 19 horas. Abasto. Productos nuevos. Sorpresas. También sorteos. Nos vemos más tarde”. Como había ocurrido en el mes de diciembre cuando abrió su local de cosméticos, Wanda Nara volvió a alterar ritmo del Shopping Abasto. Con una historia en su cuenta de Instagram, armó una cita en la que sintió una vez más el cariño de sus fans.

La empresaria aprovechó su viaje relámpago por el cumpleaños de su sobrina Malaika, la hija de Zaira y Jakob Von Plessen, para visitar el local que inauguró a finales del año pasado en el popular centro comercial. Más organizado que en aquella oportunidad, la esposa de Mauro Icardi recibió el fervor de sus seguidores, se sacó fotos con todos los que se lo pidieron, y dio un móvil con LAM donde respondió todas las preguntas.

“Capaz que algún extra pagaron los de la marca”, comenzó Wanda, bromeando sobre los centenares de personas que se acercaron para saludarla. “Nunca me imaginé tener un local, la idea era tenerlo solo para navidad y se extendió. Ahora vamos a abrir otro y estoy feliz de apostar por mi país. Esto no se compara con nada”, agregó ya más seria.

Durante el improvisado móvil, la empresaria contestó todo. Desmintió la supuesta crisis matrimonial de su hermana Zaira y explicó que Mauro no la acompañó porque está entrenando en su equipo: Estoy bien, son cosas que pasan. El tema es que yo cuento todo, o casi todo”, señaló respecto a la crisis que tuvo con el futbolista del PSG y de la que habló primero en sus redes y luego en un recordado especial con Susana Giménez.

“Me parecía hipócrita hacer un especial con Susana en un parque de diversiones, como estaba pautado, sin ser clara con la situación que estábamos pasando. Yo propuse que me pregunte lo que quisiera”, reveló la empresaria. Y ante la consulta de Yanina Latorre de si era más cómodo hablar con Susana que con alguien como de Brito no anduvo con rodeos: “Me pagaron una fortuna”, explicó entre risas. Wanda Nara visitó su local de cosméticos

“Se arrepintió Mauro de participar? Porque en las redes lo mataron”, preguntó el conductor. “A mí también me dieron con un caño, y si no daba la entrevista iban a decir que estaba en un cumple. Cuando te exponés, te exponés también a que te maten. Hace muchos años que estoy en esto”, minimizó. Al respecto, contó que está por firmar un contrato sobre una serie sobre su vida, de lo que no dio demasiados detalles. “Seguramente estén mis hijos, amigos. Muy enfocada en mí”, señaló.

“¿Ya es pasado para vos lo que pasó con la China?”, siguió de Brito. “No hay nada más para hablar, se hablo todo, Cosas que eran reales, cosas que no. Me cuesta caretearla, paso lo que pasó”, respondió algo incómoda, y lo manifestó. “Esto no estaba planeado”, agregó entre risas. “¿Sanaron el matrimonio o todavía se pasan facturas?”, preguntó el conductor. “No hay facturas, nadie le debe nada a nadie, conozco a los personajes de esta historia, cada uno sabe como se maneja cada uno”, respondió Nara antes de que ocurriera un momento gracioso. Fue cuando Estefi Berardi le preguntó si pensaban tener otro hijo y el grito de las fans tapó la respuesta. “¡Fuera periodistas!”, era la consigna que causó risas entre todos. “Son team Mauro”, bromeó la empresaria. Wanda recibió regalos y ovaciones durante su paso por el Abasto

En ese momento, Pía Shaw le preguntó por su relación con las mujeres de otros futbolistas, si era un mito que no la querían. Y la empresaria aprovechó para rectificar una información que había dado la periodista. “El año pasado, la mujer del jugador al que vos mencionaste, me escribió por privado”, explicó. La referencia era para Camila Galante, pareja de Leandro Paredes. “No tengo problema ni con Camila ni con ninguna mujer. Trabajo un montón y cuando puedo voy a los eventos”, explicó. “¿Con Antonela, la mujer de Messi te llevas bien?”, repreguntó la angelita. “Re bien, compartimos los cumpleaños, ella los cumpleaños de mis hijos, yo los de ella. No te creas que las mujeres de los jugadores vamos a un restaurant a la noche, porque no lo hace nadie”, agregó. El look de Wanda en su visita al Abasto (Fotos: Ramiro Souto)

También fue consultada por su relación actual con Maxi López, padre de sus hijos varones, con quien se mostró más cerca en el último tiempo. “Es parte de la maduración. Yo nunca cambié, siempre trate de ser cordial por el bienestar de mis hijos, pero me dolía cuando decía que no veía a los chicos. No hubo baches, más que los normales de dos personas que viven en ciudades diferentes y cada uno tiene su agenda”, explicó. Y respecto al custodio Agustín Longueiras, a quien se lo vinculó sentimentalmente durante su visita para las fiestas, fue terminante. “Yo no lo contraté, sí a una empresa”, relató, y agregó que Mauro nunca estuvo celoso de él, como también había trascendido.

Por último desmintió haberse autohackeado la cuenta de Instagram semanas atrás, cuando aparecieron mensajes agresivos contra la China Suárez. “Soy lo menos tecnológico que hay”, resumió. Agregó que no solo la hackearon a ella, sino también a una amiga con la que viaja a Ibiza, que intentaron hacerlo con Kennys Palacios, su asistente personal y que todavía no logró recuperar una cuenta de mail.