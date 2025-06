Wanda Nara publicó una foto al límite en su baño y encendió las redes: “¿Hablamos?”

La conductora, en la previa del feriado, compartió una imagen como adelanto de sus fotos en una plataforma para adultos

Mientras la batalla judicial con Mauro Icardi sigue su curso, Wanda Nara enfoca sus días en disfrutar de salidas como la que tuvieron el jueves por la noche para ver el musical La Sirenita. Sin embargo, la conductora no deja de hacer negocios con sus redes y compartió una foto muy sensual como adelanto del contenido que tiene en OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos.

La influencer se tomó una selfie en su baño frente a un espejo, tapándose las lolas y solo vestida con un jean de tiro bajo. La foto súper sexy la coronó con una sugerente frase. “Dicen que mañana es feriado. ¿Hablamos?“, escribió.

La postal de la animadora tuvo una divertida presencia: sobre la pileta del baño, justo al lado de un neceser de una famosa marca de lujo, aparece León, el gato que adoptaron las hijas de Wanda en enero de este año.

La foto de Wanda Nara al desnudo en su baño (Instagram)

En abril Yanina Latorre contó el conflicto legal que podría atravesar la exesposa de Mauro Icardi luego de sumarse a OnlyFans. “Se le viene un juicio millonario”, aseveró.

“Wanda, además de todo, tiene Divasplay que es otra plataforma y es distinta a OnlyFans. OnlyFans es una aplicación como Instagram, en la que vos te metes, abrís tu cuenta, pones la suscripción y la gente entra, es independiente. En cambio, DivasPlay es una plataforma que te contrata, vos firmás un contrato de laburo y en base a lo que vos vas generando, te pagan un porcentaje”, detalló la conductora en SQP (América) sobre la diferencia entre las dos aplicaciones de contenido erótico.

“Tiene un contrato de exclusividad, ahí es donde se equivoca porque no puede subir a otra plataforma contenido erótico”, afirmó. “El contrato no es por tiempo, sino que es por monto de facturación. El contrato es hermoso: hasta que no llegue a los 5 millones de dólares no puede dejarlo ¿Saben cuánto lleva facturado Wanda en menos de un año? 3.5 millones de dólares, le falta un palo y medio, pero está a punto de perderlo”, contó, mientras hablaba que hasta ese momento Wanda no había cobrado el dinero que acumuló vendiendo fotos hot.

Wanda Nara a través de sus redes sociales comparte su lado más sensual

“Hasta que no llegue a los cinco palos verdes facturados, no puede hacer contenido de este tipo en otra red social y encima en sociedad”, continúo Yanina sobre la empresa que tiene sede en Uruguay, y la multa que le habrían puesto: “10 millones de dólares por cada cosa que suba a OnlyFans y le van a ejecutar el contrato”.

La panelista histórica de LAM también reveló cuál habría sido el motivo real por el que la empresaria habría decidido sumarse a este tipo de plataformas. “Lo abrió más para joder a Icardi, para ponerse en bolas, que para realmente cobrar la guita”, aseveró.

Mientras siguen las idas y vueltas con L-Gante, Wanda sorprendió mostrando los regalos que recibe en su casa. ¿De un hombre que busca seducirla? No. De la presidenta de su club de fans. “Todos los días hay flores en esta casa”, compartió, junto a un ramo de flores rosadas envuelto en papel lavanda, con un moño de cinta fucsia.

En el centro del arreglo, una tarjeta firmada a nombre de Wanda presentaba un mensaje impreso con tipografía cuidada y decorado con corazones. Allí podía leerse: “Que sepas que eres madre y padre a la vez, un ejemplo de fortaleza, amor y entrega. Este ramo simbólico te lo enviamos con todo nuestro cariño, porque detrás de tu belleza y estilo hay un corazón gigante que guía y protege”. La tarjeta aparece firmada por Nuhy y el club de fans Bots de Wanda, un gesto que fue celebrado por la conductora.

Por Iván Basso-Infobae