Wanda Nara protagonizó un emotivo momento durante el show de Shakira: “Voy a ser fuerte solo para ti”

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaban del espectáculo de Camilo, la mediática dejó en claro que ella siempre se aferra a su familia.

Wanda Nara disfrutó del show de Shakira, “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, en el Campo Argentino de Polo de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque se mostró cantando y bailando los hits de la colombiana, la mediática protagonizó un emotivo momento al escuchar “Acróstico”.

Tal como se pudo ver en sus historias de Instagram, Wanda estuvo acompañada por su hija más grande. En el momento en el que sonó la canción que la cantautora le dedicó a sus hijos -Milan y Sasha- luego de la separación de Gerard Piqué, la conductora le hizo caballito a la nena, que alzaba las manos, y juntas cantaron el tema.

Wanda Nara protagonizó un emotivo momento en el show de Shakira: “Voy a ser fuerte” (Foto: Instagram /wanda_nara)

“Nunca dudes que aquí voy a estar, voy a ser fuerte solo para ti”, escribió Wanda en una posteo junto a un emoji de un corazón herido, resaltando las dos frases de la letra que más le llegan en este difícil momento personal.

Mientras la empresaria disfrutaba del espectáculo de Shakira, Mauro Icardi y la China Suárez estaban en el show de Camilo.

“Ni se miran”: el video de La China Suárez y Mauro Icardi en un recital que sembró dudas sobre la pareja

La China Suárez y Mauro Icardi fueron este sábado por la noche a ver el recital de Camilo en el Arena de Buenos Aires. La pareja estuvo en la platea más alejada del escenario acompañados por Juanma Cativa, el peluquero y amigo de la actriz, y Magnolia, su hija menor. Algunas de las personas que asistieron al show al cantante colombiano filmaron a la pareja y una actitud entre ellos dio que hablar.

“Ni se miran”: el video de La China Suárez y Mauro Icardi en un recital que sembró dudas sobre la pareja (Foto: M show)

Pochi, la dueña de la cuenta de Instagram Gossipeame, publicó en la red social un video que le envió una amiga suya que estaba en el lugar. Esta persona describió lo que vio y fue contundente. “Para que vean que no es mala onda mía. Esto me lo manda una amiga…”, aclaró la panelista de Puro Show (Eltrece) junto a un clip que evidencia cierta distancia entre el futbolista y la ex Casi Ángeles.

La China Suárez con Mauro Icardi viendo a Camilo (Foto: captura Instagram/gossipeame)

“Mauro y la China viendo a Camilo”, comentó la amiga de la influencer. Acto seguido, expresó: “Ni se miran”.

Fuente: TN