Wanda Nara opinó sobre la relación de Icardi con la China Suárez: “Ojalá que sea muy feliz con ella”

Luego de exponer los detalles de su separación con Mauro Icardi y continuar la batalla legal por su divorcio, este martes, Wanda Nara asistió a un exclusivo evento. En ese marco, la cantante opinó sobre la posible relación del futbolista y China Suárez y habló acerca del audio que se había filtrado de su expareja en el que el delantero manifestaba su deseo por tener una relación con la actriz.

Después de mucha expectativa por su llegada, Nara llegó al lugar minutos antes de que finalizara el evento. En ese marco, la cantante fue recibida por Ángel de Brito, quien le consultó: “Recién Yanina mostró un audio de Mauro que decía: “Ojalá me ponga de novia con la China””. Lejos de cualquier escándalo, Nara afirmó: “Les deseo felicidad a todos, si esa es su felicidad”. Fue entonces cuando de Brito quiso ser más incisivo: “¿Los ves como pareja?”. Con tono tranquilo, Wanda dijo: ”No voy a opinar. Yo estuve 12 años con Mauro, ojalá que sea muy feliz con ella, que le dé la misma felicidad y los momentos que yo le dí. Siento que todo lo que ella va a vivir yo ya lo viví, la va a pasar muy bien, que sea muy feliz”.

El comunicador también le preguntó por su vínculo con la actriz: “¿Podrías vincularte con ella?”. Fiel a su estilo, la artista reafirmó: “Eso es algo muy profundo. El tiempo dirá. Mauro va a ser familia toda mi vida, tiene abiertas las puertas de mi casa, como las tuvo y las va a tener. Ahora es un momento que no nos estamos entendiendo y recurro a la Justicia para que nos ayude a ordenarnos en este momento. la verdad que es una lástima ocupar a al Justicia en estas cosas que me gustaría haber resuelto sola. Pero la verdad es que no puedo, en eso soy incapaz. Soy muy capaz en muchas cosas pero eso no puedo”.

“¿Ya te quedás acá en Argentina?”, le consultó Ángel de Brito. Con un tono agradable, Wanda respondió: ”Sí, ya me quedo acá. Tengo mi casa en Milán, así que seguramente vaya y venga”. En ese momento, el conductor le preguntó por el proceso legal con su expareja: “¿Tenés que viajar por el divorcio?”. A lo que la empresaria devolvió: “Sí, seguramente tenga que volver”.

Teniendo en cuenta el escándalo de su separación, las repercusiones por su entrevista con Susana Giménez y su cruce con Yanina Latorre, de Brito le preguntó cómo se encontraba actualmente. “Muy feliz, muy bien, enfocada con mi trabajo, mañana hago una publicidad muy importante de una gaseosa que amamos todos”, expresó la hermana de Zaira Nara. En un intento por ahondar más en su presente, el periodista remarcó: “¿Con Mauro todo igual?”. Lejos de apuntar contra el jugador, la conductora de Bake off Famosos (Telefe) contó: “Somos familia, vamos a estar bien, esto es una tormenta que va a pasar. Nos van a ver juntos como me vieron con Maxi, tal como me conocen, tomando mates descalza, sin maquillaje, despeluchada. Con el tiempo a corto plazo, por mí sí. A veces cuando uno se quiere separar y del otro lado no pasan estas cosas, pero todo se va a calmar. Si se calmó con Maxi se va a calmar acá, estoy segura”.

Por último, el conductor le consultó su reacción ante el proceso legal que atraviesa: “Necesitaba mostrar pruebas porque hablar hablan todos. Hablemos con las pruebas en las manos, con los documentos. Está todo escrito y dicho. Todo lo que está pasando ya sabía que iba a pasar, me lo escribieron y me lo dijeron”. En ese momento, Ángel le consultó por su cruce con Yanina Latorre y le preguntó por el término que usó para referirse a la comunicadora, “panelista”: “Y sí, ¿qué es?. No la nombré porque no quiero problemas. Capaz si la nombro le molesta, si no la nombro también le molesta. hablé con mucho respeto de ella”.

