Wanda Nara: “Me malhumora tanta tontería”

El notero de LAM intentó entrevistarla pero ella no quiso hablar y se mostró muy enojada.

Wanda Nara salió de grabar “¿Quién es la máscara” y fue abordada por el notero de LAM en plena calle.

La empresaria siguió de largo y se subió al auto donde la esperaba Kennys Palacios al volante.

Tras varias veces de decir que no iba a responder, finalmente confesó: “Me malhumora tanta tontería”, ante la consulta sobre el escándalo con Tamara Báez y las zapatillas que le desaparecieron de su casa.

Finalmente Wanda Nara le dijo al notero que iba a responderle por privado.

Al regresar al piso, las angelitas se quejaron porque no había querido hablar con ellos pero luego sí responde o cuenta sus cosas en las redes.

“Ese es su negocio”, señaló Ángel De Brito, quien más adelante, durante el programa acusó a la ex de Mauro Icardi de “mamarracho”.

Al rato, en el Instagram de América publicaron el video de la nota fallida y Wanda Nara escribió los motivos por los cuales no quiso dar una nota en LAM.

“Sabes que pasa, estaría bueno que con el mismo respeto con el que siempre di notas me respondan. Como eso no pasa elijo yo con quien hablar de mi vida. No me sale ser copada con gente que solo me agrede”, escribió la hermana de Zaira Nara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_nara)

