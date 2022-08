¿Wanda Nara le tiró onda a Rusherking?

La esposa de Mauro Icardi, que arribó a la Argentina, habló del llamativo gesto con el novio de China Suárez. Mirá el video.

Luego de las fuertes repercusiones que despertó una publicación de Wanda Nara donde se la ve escuchando un famoso hit de Rusherking, el novio de Eugenia “la China” Suárez, la esposa de Mauro Icardi habló de este tema en una nota que dio para Intrusos.

Todo comenzó cuando el cronista, Alejandro Guatti, ahondó en este picante gesto de la empresaria: “Muchos dicen que devolviste gentilezas cuando estabas en el avión después de que posteaste una foto escuchando a Ruherking”.

Fue entonces que la hermana de Zaira Nara se sinceró ante la cámara y aseguró no tener segundas intenciones con la historia que compartió en las redes: “No, no sé. No lo hice apropósito, escucho música. Fue sin querer. Voy a hacer un programa que se trata de música”.

El regreso de Wanda Nara al país otra vez se dio en medio de versiones de crisis con Mauro Icardi, y para Virginia Gallardo no es una casualidad sino una estrategia de márketing de la mediática.

“Wanda llega al país y siempre este escándalo les sirve. No sé si tanto a Mauro, pero casualmente ayer borró y cambió la foto de perfil”, analizó la panelista de Intrusos.

Luego, Gallardo agregó: “A mí me cuentan que están de mil maravillas y que todo esto sirve para hacer ruido”. Y cerró: “Wanda Nara pasó de tener 500.000 ó 1.000.000 de likes, a tener 200. ¿Te creés que eso no juega en su cabeza? Yo creo que todo suma“.