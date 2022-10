Wanda Nara hizo un vivo con L-Gante y enfrentó los rumores de embarazo

Luego de que se instalara la versión de que están esperando un hijo, realizaron una transmisión en Instagram y se refirieron a la noticia.

El rumor cobró fuerza en las últimas horas: Wanda Nara estaría embarazada, fruto de su relación con L-Gante. Finalmente, después de la gran repercusión que tuvo esa versión, ambos enfrentaron este trascendido en un vivo de Instagram.

“Por ahora no tendría otro bebé, más adelante no sé”, aseguró ella al comienzo de la transmisión cuando todavía el referente de la cumbia 420 no se había sumado a la charla. En ese momento, llamó mucho la atención que la integrante de Quién es la Máscara (Telefe) le hizo un guiño a la cámara luego de esa afirmación.

Minutos después, el artista se sumó al vivo. Su participación en principio tenía un solo objetivo: presentar la canción que le compuso a la mediática. Eso no sucedió, ya que se las ingeniaron para dejar con las ganas del estreno a las más de 100 mil personas que estaban viéndolos.

A pesar de que el lanzamiento brilló por su ausencia, no faltó el otro momento que sus seguidores estaban esperando. Entre risas, los famosos dejaron en claro que no están esperando un hijo juntos. “¡No me lo pregunten más! ¡No estoy embarazada!”, exclamó Wanda. Y, al escucharla, el músico respondió entre risas: “¿Quién inventa esas noticias?”.

Otro momento muy curioso de este ida y vuelta fue cuando ella lo trató de “tóxico” por estar leyendo algunos mensajes que algunos de sus seguidores dejaban sobre Mauro Icardi en el chat del vivo.

“¿De cuántos meses estás?”: la pregunta de Kennys Palacios que incomodó a Wanda Nara

Previo al vivo entre Wanda Nara y L-Gante, el estilista Kennys Palaciosse burló de los rumores de embarazo e incomodó a su amiga durante unatransmisión de Instagram. “¿De cuántos meses estás?”, le dijo. Y agregó, con sarcasmo: “Yo digo lo que dicen los medios, ni a mí me contaste que estás embarazada”.Play Video

Mirá el video en el que Kennys Palacios incomoda a Wanda Nara con una pregunta sobre su supuesto embarazo. (Foto: instagram / gossipeame)

La noticia de que se podía agrandar la familia de la mediática surgió en El run run del espectáculo (Crónica), donde el periodista Fernando Piaggio dio la noticia. “Señoras y señores, en potencial, estaría embarazada Wanda Nara de L-Gante. A mí me llegó la información”, sostuvo el conductor del ciclo cuando lanzó una bomba que finalmente no explotó.