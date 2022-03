Wanda Nara habló del supuesto affaire con su guardaespaldas: “Me manejo diferente”

Las versiones se originaron en un programa, donde deslizaron que el encuentro hot se habría dado la noche del cumpleaños de la mediática.

Wanda Nara se enteró de los rumores que la vinculan al joven guardaespaldas que contrató en diciembre y está enojada. Además de negar el romance, aclaró que jamás habría pensado en una venganza contra Mauro Icardi tras su aventura con la China Suárez.

“Es más que mentira, pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender. No soy esa clase de persona, ni de mujer. Nunca hice una cosa así (estando en pareja). Me manejo diferente porque soy diferente”, lanzó.

La versión del affaire había surgido en el programa A la tarde (América), donde señalaron que ella se le presentó en bata recién salida de la ducha tras festejar su cumpleaños en un bar de Recoleta.

El guardaespaldas de Wanda Nara habría divulgado que tuvieron un momento de pasión

Al aire de A la tarde (América), el periodista Diego Estévez contó que el exgranadero Agustín Longueira, de 32 años, fue el guardaespaldas de la modelo durante su estadía en el país, hasta que se le terminó el contrato. Sin embargo, aclaró que lo que no finalizó fue la relación entre ambos.

“Se hicieron muy amigos. Una relación de confianza y amistad. Le prestó el hombro y en algún momento se confundieron y hubo una charla. Pasó de todo a nivel emocional”, expresó.

Según relató, Wanda invitaba a Longueira a sus salidas con amigas y le hacía sentir que no era un trabajo. “Lo invitó a una fiesta privada en Presidente Bar, que es donde Zaira le organizó la fiesta de cumpleaños sorpresa. Ahí estaba el granadero de guardia. Cuando la fiesta terminó, un grupo fue a seguir la reunión en el departamento de Wanda”, añadió el periodista, que remarcó que el joven en cuestión estuvo presente.

La cosa cambió a otro tono cuando al joven lo hicieron pasar a una habitación sin celular: “Supuestamente ingresó al cuarto y estaba Wanda en bata con su pelo mojado, como recién salida de la ducha”.