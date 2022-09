Wanda Nara fue vinculada con el jugador de Boca Martín Payero

La empresaria ya tuvo sus primeras salidas de soltera y el encuentro con L-Gante en un boliche habría sido para desviar la atención, ya que en realidad estaría interesada en un futbolista.

Wanda Nara le puso punto final a su matrimonio con Mauro Icardi porque se estaría frecuentando con Martín Payero, el centrocampista de Boca Juniors. Según Pía Shaw, ya tuvieron varios encuentros y uno de ellos fue en público. “Ella fue al boliche Afrika el miércoles por la noche y lo llamativo es que varios testigos aseguraron que la vieron con Payero. Se los vio charlando nada más, pero esto suma”, explicó la panelista.

Yanina Latorre sumó un dato jugoso que confirmaría el romance. En el mismo programa, aseguró que hace varios días le quieren vender una información relacionada a la empresaria con un jugador del fútbol local, aunque aclaró que no piensa poner un centavo por ninguna foto o dato concreto.

Wanda anunció su separación de Icardi este jueves por la noche a través de un breve comunicado que publicó en su cuenta de Instagram. “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, expresó.

Martín Payero es jugador de Boca (Foto: captura TV)

Los motivos por los que Wanda Nara habría dejado a Mauro Icardi

El entorno de la investigadora del programa ¿Quién es la máscara? deslizó que ella se cansó de las escenas de celos de Mauro Icardi y de que le quiera “cortar las alas”, ya que no estaba contento con la idea de que se trasladara sola a la Argentina. A esto se le sumó una amenaza del futbolista cuando recibió la primera oferta del club Galatasaray. “Si vos no venís a Turquía yo no firmo”, le habría dicho, y para que él no colgara los botines se trasladó a Estambul junto a sus cincos hijos.

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en 2014. (Foto: Instagram /wanda_nara)

En sus redes, Wanda también dejó entrever la necesidad de ocuparse de sí misma. “Me alejé queriéndome quedar. ¡Y eso sí que duele! Pero tenía que hacerlo por mi salud mental. Fui egoísta y me elegí. Pensé en mí, tenía que hacerlo”, deslizó a través de un video que publicó antes de confirmar la separación.