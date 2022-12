La empresaria recibió sus 36 junto a sus amigos más íntimos.

La modelo y empresaria Wanda Nara celebra su cumpleaños número 36 en Buenos Aires. La diosa decidió festejar su día en Presidente Bar junto a sus amigas, al que también asistieron sus hijos Francesca, Isabella, Constantino, Benedicto y Valentino.

Tal como había trascendido, Mauro Icardi se quedaría sin asistir a la celebración porque Wanda decidió festejar con sus amigos en Tequila.

La empresaria subió algunas imágenes de la previa del cumpleaños, en la que se puede ver junto a su mejor amigo, Kennys Palacios, y otra de sus amigas en un viaje en auto hacia el reconocido boliche.

El look que eligió Wanda para esta ocasión es un corset color girs y una pollera de pailletes negra.

WANDA NARA FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS CON SUS HIJOS Y SUS AMIGOS MÁS ÍNTIMOS: ASÍ FUE SU LOOK

Más adelante, compartió imágenes la de la celebración en la que se ve soplando las velitas con los pequeños.

Cuál es el gran ausente al festejo de Wanda Nara

Previo a este festejo, se filtró cuál es la lista de “personas no gratas” a su cumpleaños. Además, de Mauro Icardi, quienes no asistirá al cumpleaños de Wanda Nara será L-Gante.

Según informaron en Nosotros a la mañana, el músico tiene compromisos laborales que le impiden asistir. “L-Gante, no sólo que no va al cumpleaños de Wanda, sino que se va a Uruguay y no va al cumpleaños. Esta persona me dice que hay posibilidad de que Wanda caiga en Uruguay, pero lo que confirmo L-Gante no va”, dijeron en el ciclo.