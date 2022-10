Wanda Nara en Turquía: su casa, el barrio en el que vivirá y las nuevas costumbres a las que tendrá que adaptarse

Jazmín Natour vivió entre Estambul y Buenos Aires, y contó cómo podría ser la nueva vida de la familia: cómo son vistos allí los futbolistas, cómo es la televisión, la educación, qué comidas nuevas podrán conocer y demás cuestiones del día a día las que se tiene que adaptar un extranjero

Desde el 2008 que se casó con Maxi López y decidió seguirlo a Rusia, Wanda Nara se convirtió en una ciudadana del mundo y aunque en cada lugar en el que estuvo se asentó en familia durante varios años, siempre supo que en cualquier momento podría volver a mudarse. La pareja también estuvo en Italia, donde a Valentino se le sumaron Constantino y Benedicto. Siempre viajando esporádicamente a Buenos Aires, donde también tiene una casa, cuando se separó en el 2013 parecía que su destino era la Argentina, pero la mediática se volvió a enamorar y a seguir a su pareja. Con Mauro Icardi, con quien tuvo a Francesca e Isabella, regresó a Milán y desde el 2019 vivió en París, Francia. En septiembre de este año, la familia volvió a hacer las valijas luego de que a él le surgiera una posibilidad den el club Galatasaray de Estambul, en Turquía.

Ya separados, el futbolista se instaló allí con los hijos de ambos y con los de ella y López con ayuda de su suegra, Nora Colosimo, mientras Wanda continuaba con algunos compromisos laborales de este lado del hemisferio –fue investigadora en ¿Quién es la Máscara?, presentadora en Gran Hermano y grabó un clip con L-Gante -. Este fin de semana, finalmente fue al que será su nuevo hogar y se reencontró con su familia.

Wanda Nara llegó el fin de semana Turquía y se reencontró con sus hijos

Jazmín Natour vivió toda su vida entre Buenos Aires y Estambul, ya instalada en Argentina, viaja esporádicamente ya que tiene a su familia en Turquía, pero también es una embajadora de la cultura de ambos países. Se hizo conocida cuando en el 2015 fue la traductora de Ergün Demir, el actor turco de la novela Las mil y una noches, que participó del Bailando. En diálogo con Telshow, contó con qué se encontrará por estos días Nara, desde su hogar, a las diferencias a la hora de saludar o de comer.

Tanto la modelo como su ahora ex, vivirán en una casa ubicada en un barrio en la parte Europea de Estambul, donde también queda el club Galatasaray, en un departamento moderno, grande, luminoso y lo más importante, “con una vista increíble a ambas partes de la ciudad”. Sobre el barrio, contó: “Es un lugar céntrico bien ubicado. Tenés todo cerca, los puentes para cruzar a la parte asiática, el casco histórico, donde están Santa Sofia, la mezquita azul, el palacio de Topkapi, shoppings con marcas de lujo, torres modernas de viviendas y oficinas”.

Estambul (Crédito fotos: @jazpops)

Con cinco chicos en edad escolar, la educación del país en el que se asientan, es uno de los pilares fuertes de la ahora ex pareja a la hora de decidir si efectuar o no una mudanza. Según explicó la traductora, en Turquía hay escuelas públicas, privadas bilingües y también, seguro a la que irán los cinco chicos, escuelas internacionales que son totalmente en idioma extranjero: francesas, alemanas e inglesas, en ellas muchas personas de afuera que tienen contratos a corto plazo mandan a sus hijos, ya que todo se resuelve en idioma extranjero, desde la educación hasta las reuniones de padres. “No tienen necesidad de aprender el turco a menos lo deseen”, dijo y agregó que para ser turista, vivir o trabajar un tiempo allí, tampoco es necesario saber la lengua local.

Para entender cómo se posiciona la carrera de Mauro con este cambio, explicó que “el club Galatasaray es junto al Fenerbahçe y el Beşiktaş uno de los más importantes de Turquía, muy conocido en Europa también porque juega en la UEFA, sería lo que acá es River Plate”. Además, contó que allá se le da mucha importancia al fútbol, que al igual que acá a la mayoría de la gente le encanta y que los jugadores son queridos.

Estambul es una ciudad cosmopolita donde Wanda Nara y Mauro podrán disfrutar no solo de las comidas típicas, sino de la internacional

Jazmín Natour aseguró que no es necesario aprender turco para visitar Estambul

“Hay un gran fanatismo por el fútbol. Mauro y Wanda fueron noticia desde que se anunció que llegaban al país. Los fanáticos fueron a recibirlos al aeropuerto”. Las esposas de los jugadores, al igual que en Argentina o en el resto de Europa, también son protagonistas, incluso hay un programa de televisión que se dedica a mostrar cómo viven, sus lujos y excentricidades, con lo cual, no se descartaría que Nara pronto haga de las suyas en pantalla. Además, hay varios realities como Gran Hermano, La Voz y Survivor.

¿Cómo ve a Wanda y a Mauro? “Los hinchas turcos son pasionales, entraron con un pie derecho mostrándose interesados en compartir la cultura turca y son noticia, el jugador es un personaje importante, la gente los reconoce, pero no es tanto de pedir fotos como en Buenos Aires”.

Además, contó que hay una extensa lista de jugadores extranjeros que al terminar sus contratos decidieron quedarse, fascinados por como fueron tratados: “Llegan con prejuicio porque no hay información, pero hay locura por el mundo latino, se miraba Muñeca Brava, les encanta Natalia Oreiro y escuchan música latina. Di clases de castellano y les resulta atractivo”.

Wanda Nara vivirá en la parte europea de Estambul

En Estambul, los futbolistas, al igual que en la Argentina, son tratados como super estrellas

Desde hace un tiempo, la comunidad latina se extendió. “Muchos extranjeros encuentran en Estambul cosas positivas como la seguridad, el estilo de vida, la diversidad en cuanto a tipos de vida, religión, y que hay gustos para todos los bolsillos. Hace unos años no había tanto turismo latino y ahora es impresionante caminar y escuchar gente hablar en castellano, cosa impensada hace veinte años y es mas fácil relacionarse con hispanos, en el edifico donde vivirán ellos, justamente hay muchos extranjeros, se conocerán y forjaran amistad”.

Como con conocedora de ambos lugares, Jazmín se animó a decir que “son muy parecidos aunque parezcan distintos” y explicó: “No es como en las novelas, es mas parecido a la realidad de acá que lo que se cree, se maneja información que tiene que ver con las ficciones”. Por lo que aseguró que Wanda y Mauro, como cualquier pareja argentina que vaya a vivir a Turquía, no deberá cambiar prácticamente nada en cuanto a lo que costumbres respecta.

Saludos

“Es diferente, si. Pero nadie lo toma mal, porque un extranjero no tiene que saber cómo es. Si no te conocés con la persona, se le da la mano, si la conocés pero no hay tanta confianza, se da la mano y dos besos y si hay confianza, dos besos y abrazo”.

Horarios

“Todo es más temprano. En las casas se desayuna rápido, o se compra algo en el camino. El almuerzo es antes que en Argentina y siempre hay sopa o una entrada y la cena es a las 19.00 o a las 20.00 como muy tarde”.

Comida

Un desayuno turco, o brunch, para los fines de semana, con platos dulces y salados

“Es deliciosa. Se cocina de diferentes formas en cada región y en Estambul esta todo. El plato típico depende de la región, en el Egeo, se come pescado y entradas con oliva, lo que conocemos como comida mediterránea y cosas más frías. En el centro carne de cordero, kebab, trigo y arroz. En el norte en el Mar Negro hay otro clima y otra forma de comer pescado. Hay muchas legumbres y berenjenas, y de postre el clásico baklava que tiene mil variedades.

El café se toma luego del almuerzo para “levantar”

La comida turca varía según la región, pero en Estambul se encuentra todo

Otro clásico es el desayuno turco, que es para los fines de semana o un evento especial, es como un brunch, abundante, con cosas dulces o saladas: pepinos, aceitunas, tomate, quesos, embutidos, mermeladas, mieles y huevos salteados con verduras.

Se toma té en el desayuno, chai se le dice, que es como el mate para los argentinos, es fuerte y con mucho aroma, se toma en vaso y no falta nunca. El café es para después del almuerzo, para levantar, es concentrado y con mucha borra. Hay restaurantes internacionales, si extrañas milanesas las podes comprar y comer, hay yerba, faltarían empanadas”.

Jazmín Natour se hizo conocida en el 2015 cuando fue la traductora del actor turco Ergün Demir en el Bailando. Ella vivió mitad de su vida en Turquía y ahora esta en la Argentina, donde da clases de turco (Crédito fotos: @jazpops)

Actualmente Jazmín, que volvió hace una semanas de visitar a su familia en Estambul, está instalada en Argentina donde da clases de turco: “La gente se acerca a aprender y no tiene nada que ver con Turquía, lo descubrieron a partir de una novela o de alguien que viajó y otra gente que aprende por trabajo o amor, tengo un alumno que se casó con una chica de allá y vive en Estambul”.

Además, organiza viajes con el objetivo de “ir un poco más allá” y de mostrarle a los turistas algo más que lo típico de las revistas, y hace traducciones. “Me gusta ser puente, Argentina y Turquía tienen muchas cosas positivas y está bueno que se sepan, en su momento a través de ShowMatch, de una novela, y ahora de Mauro y Wanda, no importa la razón, lo importante es que abre la puerta a conocer más”.



Por Nieves Otero-Infobae