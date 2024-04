Wanda Nara cruzó a los que cuestionan sus looks y lanzó una indirecta: “Tengo estilo propio, no me copio”

La mediática deslizó que ella fue quien impuso la tendencia de combinar prendas deportivas con accesorios de vestir.

Wanda Nara marca tendencia. Prueba de que el tiempo le dio la razón fue que ahora cada vez más famosas se suman a la tendencia de combinar ropa deportiva con accesorios de vestir tales como carteras y calzado. Orgullosa de su rol de influencer, este domingo la empresaria compartió una sentida reflexión y no dudó en apuntar contra aquellos que la cuestionaron por sus looks.

“Tener estilo propio es no copiarse de nadie, es poner de moda jogging con tacos o botas… Bancarme las críticas y que de repente se convierta en moda”, escribió junto a una imagen donde se la veía posando frente a un espejo con un conjunto deportivo negro y blanco, una cartera de cuero blanca y el cabello recogido.

La última frase no pasó inadvertida para los seguidores de Wanda que conocen de sus juegos mediáticos y saben que fue una respuesta a aquellos que inicialmente la cuestionaron por su estilo.

Wanda Nara presumió el costoso regalo que le hizo Mauro Icardi: “Me quiere mantener joven”

Wanda Nara publicó en su cuenta de Instagram un video que muestra el nuevo regalo que Mauro Icardi instaló en el living de su casa. Se trata de una máquina de crioterapia eléctrica, que como señaló la hija menor de la pareja, Isabella, “parece una heladera”.

En la presentación de este singular aparato de grandes proporciones, Wanda comentó que iba a probarla por primera vez. “Me voy a meter en esta máquina. Miren a la temperatura que está (casi -160 grados), ¡me voy a morir!”, dijo entre risas. Luego, sumó: “Mauro compró esta máquina, no sé si me quiere mantener joven o qué. ¡Que Dios me ayude!”.

Es posible que la empresaria se anime a grabarse mientras usa este aparato, cuya temperatura alcanza los -160 grados. (Foto: Instagram / wanda_nara)

La máquina a la que Wanda hace referencia es comercializada por la empresa finlandesa CTN. De acuerdo a la información de su página oficial, trabaja con las bajas temperaturas para activar el proceso natural de curación en el cuerpo. Entre sus bondades, contribuye a la recuperación muscular, del metabolismo y el sueño, combate el envejecimiento, la celulitis y el acné, pero también tiene la propiedad de destruir células cancerosas y tejido anormal.

Dado que esta invención tiene tantos beneficios, posiblemente su uso dentro del hogar no se limite al uso exclusivo de la cantante. Es posible que también Mauro quiera usarla como tratamiento postentrenamiento o después de algún partido de fútbol.